تركي الضبعان يطالب بمنح النصر السعودي مقعد في "النخبة"

قدم تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي السعودي السابق، اقتراحاً مثيراً يخص نادي النصر قبل بداية الموسم المقبل.

وأعلن نادي النصر تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مديراً فنياً للفريق خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل عن منصبه بعد فسخ عقده بالتراضي.

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وجدد النصر عقد قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عاماً لمدة موسمين قادمين.

وأنهى النصر منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الماضي محتلاً المركز الثالث خلف الاتحاد البطل والهلال الوصيف.

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ولكن النصر سيغيب عن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل في ظل تتويج الأهلي باللقب القاري لأول مرة في تاريخه ليقتنص أحد المقاعد الثلاث المخصصة للمملكة العربية السعودية بجانب الاتحاد والهلال.

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ونشر الضبعان تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس قائلاً:" يفترض أن تكون قضية المقعد الثالث قضية رأي عام وليست مناكفات بين جماهير الأندية".

وأضاف:" يجب أن تتبنى جميع البرامج الرياضية المطالبة بهذا المقعد الذي هو حق أصيل للكرة السعودية والسكوت عن المطالبة تخلي عن مهمة وطنية بغض النظر عن اسم النادي".

ويطالب الضبعان بالحفاظ على المقاعد الثلاث المخصصة للدوري السعودي في البطولة القارية بغض النظر عن تتويج فريق سعودي باللقب.