اشتعلت أجواء المباراة المرتقبة بين بيراميدز وضيفه الأهلي، التي تنطلق مساء اليوم الاثنين، في الجولة 31 للدوري المصري على ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة.

ونشبت أزمة حول توزيع مقاعد المقصورة الرئيسة بين مسؤولي الناديين في ظل تسريبات حول تخصيص 5 مقاعد فقط لمسؤولي الأهلي بالمقصورة الرئيسة لاستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

ورد مسؤولو بيراميدز ببيان صحفي، وكذبوا هذا الأمر، وأكدوا تخصيص 10 مقاعد للأهلي و14 لصالح بيراميدز صاحب الضيافة.

وأبدت إدارة النادي السماوي تحفظها على تصرفات خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، لكنها أكدت أنها لم تعترض على حضوره.

وقال مصدر في نادي بيراميدز، لـ"إرم نيوز"، إن سبب الهجوم على خالد مرتجي يرجع إلى تصرفاته في لقاء الدور الأول بين الفريقين، والذي أقيم يوم 12 يوليو الجاري على ستاد القاهرة.

وأضاف: "فوجئنا بمرتجي يتعامل بأسلوب غير لائق بعد هدف الفوز الذي أحرزه محمد مجدي "أفشة" في الدقائق الأخيرة لصالح الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 3-2".

وتابع: "مرتجي تحدث عن نادي بيراميدز بطريقة غير مقبولة، واحتفل بطريقة مستفزة لمشاعر مسؤولي النادي، كما وجه لهم إساءات غير مباشرة وهو ما أثار غضب إدارة بيراميدز".

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق 5 نقاط بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

ولعب بيراميدز 28 مباراة قبل لقاء الليلة، بينما خاض الأهلي 25 مواجهة بالدوري المصري.

وفاز الأهلي في لقاء الدور الأول على حساب بيراميدز بنتيجة 3-2.