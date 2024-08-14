تلاعب بدفاع الهلال.. من هو عبد الكريم الدارسي اكتشاف الأهلي السعودي؟

عاشت جماهير الأهلي ليلة حزينة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وتبخر أحلام الفريق بافتتاح موسمه المحلي ببطولة غائبة منذ عام 2016.

ولكن رغم أحزان الأهلي وجماهيره، إلا أن مواجهة الهلال قدمت وجهًا هجوميًا بارزًا خطف الأضواء وهو الصاعد عبد الكريم الدارسي.

ولفت اللاعب الموهوب الأنظار بسرعته الكبيرة ومهاراته المميزة ليكون ثنائية رائعة مع روبرتو فيرمينو في خط الهجوم الأهلاوي.

واستبشر جمهور الأهلي خيرًا بتألق الاكتشاف الجديد للفريق عبد الكريم الدارسي في مباراة الهلال وإمكانية سد فراغ مركز رأس الحربة.

وتسلط "إرم نيوز" في السطور القادمة الضوء على عبد الكريم الدارسي موهبة الأهلي القادمة:

موهبة مميزة

خاض الدارسي أول مباراة له مع الأهلي بعد تصعيده من فريق الشباب بقرار من المدرب الألماني ماتياس يايسله.

ويبلغ الدارسي 21 عاماً، وظهر بمستوى طيب في صفوف الأهلي بعدما لعب في مركز رأس الحربة الصريح في بعض أوقات لقاء الهلال، وتحول تارة أخرى إلى مركز الجناح الهجومي تاركًا دور المهاجم إلى البرازيلي فيرمينو.

وأضفى الدارسي حيوية كبيرة لهجوم الأهلي بتحركاته السريعة والضغط العالي على دفاع الهلال، ولكن تبقى اللقطة الأبرز مراوغته لمدافعي الهلال وصناعة الخطورة على مرمى المغربي ياسين بونو الذي تألق وتصدى للفرصة القريبة.

جناح طائر

لمعت موهبة عبد الكريم الدارسي في صفوف فريق الشباب بنادي الأهلي، وظهر بمستويات طيبة نالت إعجاب مدربيه في الفئات السنية.

ويلعب الدارسي باستمرار في مركز الجناح الأيمن تحديدًا، ولكنه يجيد أيضًا اللعب كرأس حربة ومهاجم متأخر.

وسبق أن خطف اللاعب الأضواء بهدفه في مباراة الهلال بدوري الشباب بالمملكة العربية السعودية.

مواصفات لاعب دولي

انضم لاعب الأهلي إلى منتخب السعودية تحت 23 عامًا، والذي شارك في بطولة كأس غرب آسيا خلال شهر مارس الماضي تحت قيادة المدرب البرازيلي ماركوس سواريز.

ونجح اللاعب في لفت الأنظار بمركز الجناح الهجومي، وشارك في مباريات الأردن وكوريا الجنوبية ومصر.

وقال يوسف عنبر المدرب الأسبق للأهلي في حوار سابق لصحيفة "الرياضية" خلال العام الماضي إنه يتمنى أن تحفظ جماهير فريقه اسم عبد الكريم الدارسي جيدًا.