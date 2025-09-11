logo
رياضة
خاص

تصعيد خطير من حسام غالي تجاه مجلس إدارة الأهلي المصري

حسام غاليالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

أقدم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على خطوة تصعيدية غير مسبوقة تجاه المجلس، وذلك رداً على طلب محمود الخطيب رئيس النادي إحالته للتحقيق.

وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها غالي خلال استضافته على إحدى منصات الـ"بودكاست" حيث قال: "ممكن أرى نفسي رئيسًا للنادي الأهلي، ولكن ليس الآن، لأنني عندما رأيت ما يحدث، شعرت أنني احتاج لدرع وسيف وسأدخل معركة، وأنا غير مستعد لها الآن".

وردًا على هذه التصريحات، أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضيقه الشديد، وطلب تحويل حسام غالي إلى التحقيق فورًا.

رد فعل ناري من حسام غالي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حسام غالي غادر جروب "واتس آب" الخاص بأعضاء مجلس الإدارة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن حسام غالي تجاهل الرد على جميع أعضاء مجلس الأهلي الذين حاولوا التواصل معه.

وتابع أن حسام غالي اتخذ قراراً بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة سواء أكان مستقلاً أو في قائمة محمود الخطيب.

وأتم أن غالي لديه العديد من الأزمات مع محمود الخطيب الخاصة بالقرارات وفريق الكرة، لهذا قرر الابتعاد.

