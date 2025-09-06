ديوكوفيتش: تجاوز "عقبتي" سينر وألكاراز أصبح صعبا

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه من السابق لأوانه الحديث بشأن ما إذا كان سيلعب موسما كاملا في البطولات الأربع الكبرى العام المقبل؛ إذ يشعر بالإجهاد بسبب عمره البالغ 38 عاما أمام الهيمنة الجديدة من يانيك سينر وكارلوس ألكاراز.

وخسر اللاعب الحائز على 24 لقبا في البطولات الكبرى أمام المصنف الثاني كارلوس ألكاراز 6-4 و7-6 و6-2 في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، أمس الجمعة، ليكون أول عام منذ 2017 لا يتمكن فيه من بلوغ نهائي إحدى البطولات الكبرى وهي أحدث علامة على أن أفضل فتراته قد ولّت.

وقال ديوكوفيتش الذي فاز بآخر ألقابه الأربعة في أمريكا المفتوحة قبل عامين: "أنا سعيد بمستواي في التنس، لكن كما تعلمون، الأمر يتعلق بالجانب البدني فقط".

وأضاف: "سيكون من الصعب جدا بالنسبة لي في المستقبل تخطي عقبتي سينر وألكاراز في المباريات التي تتطلب الفوز في ثلاث من خمس مجموعات بالبطولات الأربع الكبرى. أعتقد أن لديّ فرصة أفضل في المباريات التي تتطلب الفوز في اثنتين من ثلاث مجموعات، لكن في خمس، الأمر صعب".

وصفت مواجهة المصنف السابع مع اللاعب الإسباني الذي يصغره بستة عشر عاما أمس الجمعة بأنها الأكثر إثارة في نيويورك؛ إذ كان ملعب آرثر آش المكتظ بالمشاهير يحث الصربي على الفوز بعد عقدين من الزمن من ظهوره الأول في الأدوار الرئيسة في "فلاشينغ ميدوز".

قدم ديوكوفيتش أداء نظيفا إلى حد ما إذ نفذ بعض الحيل الأنيقة على الشبكة بإبداعه المميز لكنه لم يستطع مجاراة قوة منافسه؛ إذ سجل نصف عدد الضربات الناجحة التي نفذها ألكاراز تقريبا.