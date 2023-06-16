فهد بن نافل بدون منافس في انتخابات الهلال.. ومسلي آل معمر ضد ثامر اليمني في النصر
حسم فهد بن نافل مقعد رئاسة نادي الهلال السعودي "بالتزكية" بعد انسحاب منافسه سعيد الشهراني من السباق رسمياً.
واعتمدت اللجنة الانتخابية في وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية قائمة فهد بن نافل منفردة، بعد انسحاب سعيد الشهراني، لتصبح القائمة بلا منافسة.
وبذلك يصبح نادي الهلال أول ناد تتحدد معالمه الإدارية.
وتسلم فهد بن نافل رئاسة الهلال في صيف 2019 وحقق مع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا مرتين "2019-2021" ولقب الدوري السعودي ثلاث مرات على التوالي (2020 و2021 و2022) وكأس الملك 2020 و2023.
منافسة ثلاثية في النصر
على الضفة الأخرى، تشهد انتخابات نادي النصر الغريم التقليدي للهلال، منافسة ثنائية بين مسلي آل معمر ومنافسه ثامر اليمني.
وتم استبعاد قائمة مهند الداود، وتم تخصيص يوم الجمعة لاستقبال الطعون.
ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.
وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر، في أبريل 2021، وخلال العامين الماضيين واجه انتقادات من جماهير "العالمي"؛ بسبب غياب البطولات عن الفريق، في الوقت الذي احتكر فيه الغريم التقليدي "الهلال" البطولات، فضلا عن عودة الاتحاد من بعيد للتتويج بالدوري والسوبر السعودي.
وفي جدة تبدو فرصة أنمار الحائلي المرشح لرئاسة الاتحاد سهلة بعد اعتماد قائمته، كون منافسه وليد الشهري لا يمتلك نفس شعبية الحائلي بطل الدوري والكأس.
وتبقى انتخابات الأهلي الأعنف، بعد اعتماد 4 قوائم هم خالد العيسى، وأحمد الصايغ، وزياد اليوسف، وعبدالله بترجي.
وانتهت فترة استقبال طلبات الترشح مساء الثلاثاء فيما تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس لدراسة القوائم قبل إعلانها المرتقب أولياً.
وسيكون يوم الجمعة مخصصاً لاستقبال الطعون.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في كل الأندية يوم 22 يونيو الجاري.