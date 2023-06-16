فهد بن نافل بدون منافس في انتخابات الهلال.. ومسلي آل معمر ضد ثامر اليمني في النصر

منافسة ثلاثية في النصر

على الضفة الأخرى، تشهد انتخابات نادي النصر الغريم التقليدي للهلال، منافسة ثنائية بين مسلي آل معمر ومنافسه ثامر اليمني.

وتم استبعاد قائمة مهند الداود، وتم تخصيص يوم الجمعة لاستقبال الطعون.

ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.

وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر، في أبريل 2021، وخلال العامين الماضيين واجه انتقادات من جماهير "العالمي"؛ بسبب غياب البطولات عن الفريق، في الوقت الذي احتكر فيه الغريم التقليدي "الهلال" البطولات، فضلا عن عودة الاتحاد من بعيد للتتويج بالدوري والسوبر السعودي.