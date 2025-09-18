الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مدرستين تؤويان نازحين مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بالإخلاء

logo
رياضة

الكشف عن حكمي مباراتي المنتخب السعودي الحاسمتين في تصفيات كأس العالم

الكشف عن حكمي مباراتي المنتخب السعودي الحاسمتين في تصفيات كأس العالم
منتخب السعودية الأول لكرة القدمالمصدر: حساب المنتخب السعودي على منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكام مباريات الملحق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تم الكشف عن حكَمي مباراتي المنتخب السعودي ضد العراق وإندونيسيا.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهتين مهمتين ضد العراق وإندونيسيا، بالملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة

احتفال لاعبي المنتخب السعودي

مفاجأة.. المنتخب السعودي يستعين بمدرب آرسنال الشهير

  

أخبار ذات علاقة

المنتخب السعودي

الشبح.. 5 أشياء ترعب المنتخب السعودي قبل مواجهتي إندونيسيا والعراق

 

وستكون مباراة "الأخضر" ضد إندونيسيا يوم الـ8 من أكتوبر المقبل، فيما موعد مواجهة العراق يوم الـ14 من الشهر ذاته.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عيسى سعيد، فقد تم الاستقرار على تولي الحكم الكويتي أحمد العلي، إدارة مباراة السعودية ضد إندونيسيا.

كما اختار الاتحاد الآسيوي، الحكم الأردني أدهم مخادمة، لقيادة مباراة "الأخضر" ضد العراق.

 

 

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراتي إندونيسيا والعراق، من أجل ضمان التأهل للمونديال، حيث يتأهل متصدر المجموعة، فيما يلعب الوصيف في دور أخير لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC