الكشف عن حكمي مباراتي المنتخب السعودي الحاسمتين في تصفيات كأس العالم

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكام مباريات الملحق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تم الكشف عن حكَمي مباراتي المنتخب السعودي ضد العراق وإندونيسيا.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهتين مهمتين ضد العراق وإندونيسيا، بالملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وستكون مباراة "الأخضر" ضد إندونيسيا يوم الـ8 من أكتوبر المقبل، فيما موعد مواجهة العراق يوم الـ14 من الشهر ذاته.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عيسى سعيد، فقد تم الاستقرار على تولي الحكم الكويتي أحمد العلي، إدارة مباراة السعودية ضد إندونيسيا.

كما اختار الاتحاد الآسيوي، الحكم الأردني أدهم مخادمة، لقيادة مباراة "الأخضر" ضد العراق.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراتي إندونيسيا والعراق، من أجل ضمان التأهل للمونديال، حيث يتأهل متصدر المجموعة، فيما يلعب الوصيف في دور أخير لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.