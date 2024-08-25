واجه رئيس رابطة جماهير نادي الشباب السعودي غضبا كبيرا من المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفه الغريب خلال مواجهة الفريق أمام الاتفاق، في مستهل مشوار "الليوث" بدوري روشن.

وخسر الشباب أمام الاتفاق بهدف دون رد، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

ونشرت صحيفة "عكاظ"، عبر حسابها على منصة "إكس"، فيديو لرئيس الرابطة وهو يطرد عددا من الأطفال من المدرجات، بداعي ارتدائهم قمصاناً بألوان مختلفة، وليس القميص الأبيض والأسود الخاص بفريق الشباب، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة.

وكان الأمر الأكثر غرابة هو أن رئيس رابطة جمهور نادي الشباب كان يرتدي قميص يوفنتوس الإيطالي، والذي يحمل اللونين الأبيض والأسود، ويشبه قميص الشباب إلى حد كبير.

ووجه المتابعون عبر منصات التواصل رسالة إلى إدارة الشباب بضرورة التدخل واتخاذ إجراءات ضد رئيس الرابطة؛ إذ لا يحق له طرد أحد من المدرجات بهذه الطريقة، خاصة أن من قام بإخراجهم مجرد أطفال.

وعانى الشباب من عدة غيابات في صفوفه، جاء على رأسها المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الجديد، القادم من الاتحاد، والذي غاب للإصابة.