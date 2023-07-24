رسميا.. كروزيرو يتعاقد مع ماتيوس بيريرا من الهلال (صور)

وبيريرا، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي للهلال في 2021 مقابل 18 مليون يورو.

وغادر بيريرا الهلال معارا إلى الوحدة الإماراتي، في يناير الماضي حتى يونيو الماضي، قبل أن يعار مجددا وهذه المرة إلى كروزيرو.

يشار إلى أن عقد بيريرا مع الهلال ينتهي في يونيو 2026.

ولعب بيريرا مع الهلال 42 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 15، علما أنه سجل 20 هدفا وصنع 26 في 77 مباراة مع وست بروميتش ألبيون.