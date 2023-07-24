رسميا.. كروزيرو يتعاقد مع ماتيوس بيريرا من الهلال (صور)
أعلن نادي كروزيرو، رسميا، التعاقد مع ماتيوس بيريرا من نادي الهلال السعودي.
ونشر كروزيرو مقطع فيديو وصورا لبيريرا بقميص الفريق، وكتب: "مرحبًا ماتيوس بيريرا، لاعب خط الوسط هو أحدث تعزيزاتنا لهذا الموسم".
وأوضح: "وصل ماتيوس على سبيل الإعارة، بعقد حتى يونيو 2024، نتمنى لك كل النجاح".
وبيريرا، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي للهلال في 2021 مقابل 18 مليون يورو.
وغادر بيريرا الهلال معارا إلى الوحدة الإماراتي، في يناير الماضي حتى يونيو الماضي، قبل أن يعار مجددا وهذه المرة إلى كروزيرو.
يشار إلى أن عقد بيريرا مع الهلال ينتهي في يونيو 2026.
ولعب بيريرا مع الهلال 42 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 15، علما أنه سجل 20 هدفا وصنع 26 في 77 مباراة مع وست بروميتش ألبيون.
وسبق أن لعب بيريرا لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، ونورمبرغ الألماني، وتشافيس المكسيكي.
يشار إلى أن الهلال تعاقد في السوق الصيفي الحالي مع روبن نيفيز من وولفرهامبتون، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي.
وأعاد الهلال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
ويستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بمواجهة أبها، يوم 14 أغسطس المقبل، لكنه قبل ذلك سيلاقي الكويت، والأهلي طرابلس، والوداد، في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.