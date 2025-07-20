مكتشف يامال لـ"إرم نيوز": سيصنع "مجد" برشلونة وهذا الفرق بينه وبين ميسي (فيديو)

حوار: أحمد شهاب

أشاد تشافي مارتين المدير السابق لأكاديمية لاماسيا برشلونة لكرة القدم بقرار إدارة النادي الكتالوني بمنح النجم الدولي الصاعد لامين يامال القميص رقم 10 الذي اشتهر به أساطير البارسا، ليكون خليفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وساهم الجناح البالغ من العمر 18 عاماً، الذي يُقارن كثيراً بميسي الذي تخرج أيضاً في أكاديمية لا ماسيا للشباب التابعة للنادي، في فوز العملاق الكتالوني بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك والكأس السوبر) الموسم الماضي.

وسجل يامال 25 هدفاً للنادي في أكثر من 100 مباراة منذ ظهوره بألوان الفريق لأول مرة في عام 2023 وهو في الخامسة عشرة من عمره مرتدياً القميص رقم 41.

وبعد موسمٍ ارتدى فيه الرقم 27، سار يامال على خطى ميسي بارتدائه الرقم 19 الذي حمله الأرجنتيني في النادي بين عامي 2005 و2008.

وارتدى نجوم آخرون، منهم الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والبرازيليان رونالدينيو وريفالدو، القميص رقم 10 في برشلونة في الماضي، قبل أن يصبح القميص بداية من الموسم المقبل من نصيب النجم الإسباني الشاب لامين يامال، الذي يتحدث تشافي مارتين عن قصة اكتشافه له حينما كان مديرا لأكاديمية لاماسيا.

واكتشف تشافي مارتين نجوما آخرين للبلوغرانا أبرزهم "فيرمين، غافي، مارك كاسادو، باو كوبارسي، وغيرهم"، بالإضافة إلى عمله مديرا للاتصالات لفريق برشلونة حينما كان المدرب بيب غوارديولا يقوده فنياً، وإليكم نص الحوار:

كيف تم اكتشاف لامين يامال في لا ماسيا، وكيف ساهمت في تطويره؟

في السادسة من عمره، دُعي يامال للتدريب في لا ماسيا بناءً على توصية من قسم الكشافة، وبعد فترة تجريبية عام 2014، تعاقدنا معه رسميًّا وهو في السابعة من عمره.

وفي سنواته الأولى، كان يتدرب ويعيش مع والديه. في الحادية عشرة من عمره، قررنا أن يأتي ويعيش في سكن لا ماسيا لنوفر له بيئة أكثر تنظيمًا مع فرص أكبر للتطور الرياضي والشخصي.

جاء يامال ووالداه إلى مكتبي، وسألته: "لامين، هل ترغب في العيش هنا في لا ماسيا؟"، نظر إلى والديه وابتسم، ثم نظر إليّ وقال بابتسامة خفيفة: "نعم، تشافي". في ذلك الوقت، كان خجولًا جدًّا.

ومنذ ذلك الحين، وفرنا له تعليمًا شاملًا فنيًّا وتكتيكيًّا وأكاديميًّا وعاطفيًّا. أردنا ضمان سلامته وتركيزه على كرة القدم.

كان تطوره دقيقًا، حيث تدرج في جميع فرق الشباب، مسجلاً أكثر من 350 هدفًا خلال سنوات تكوينه. ولهذا، يُعرب لامين دائمًا عن امتنانه للدعم الذي قدمته له أكاديمية لا ماسيا.

لا تسعى لا ماسيا إلى تطوير لاعبي كرة قدم رائعين فحسب، بل أيضًا أشخاصًا مميزين. يجمع هذا النهج بين منهجية تدريب فريدة، تُركز على أسلوب لعب برشلونة، وتركيز عميق على قيم مثل الجهد والعمل الجماعي، والطموح، والتواضع، والاحترام.

وكان شعاري خلال فترة عملي كمدير لأكاديمية لا ماسيا: "نحن نُطور أشخاصًا يتجاوزون حدود الرياضة".

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ما أبرز صفات يامال الفنية من وجهة نظرك؟

هو لاعب يتميز بسرعة المراوغة وتغيير الإيقاع، كما أنه يملك رؤية ثاقبة وقدرة رائعة على التمرير وإنهاء دقيق للهجمات من زوايا صعبة بخلاف الذكاء التكتيكي، والقدرة على اتخاذ قرارات ناضجة، والإبداع.

هل توقعت أن يُثبت يامال جدارته بهذه السرعة في برشلونة ومع المنتخب الإسباني؟

كان ظهوره الأول مع برشلونة في سن الخامس عشرة ومع إسبانيا في السادسة عشرة تاريخيًّا. ولكن ذلك كان ممكنًا بفضل نضجه العاطفي والتنافسي في هذه السن المبكرة، بالإضافة إلى جودته الفنية التي لا تُنكر.

من المهم جدًا أيضًا وجود مدربين لديهم الجرأة على منح لاعب شاب مثله هذه الفرصة.

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ما رأيك في حصوله على رقم 10 في برشلونة؟

يُعتبر الرقم 10 رمزًا مقدسًا في برشلونة، يرتديه أساطير مثل مارادونا وريفالدو ورونالدينيو وميسي، وحصول يامال في سن الثامنة عشرة على هذا القميص هو إعلان ثقة تامة من النادي وأيضاً مسؤولية جسيمة، خاصة بالنظر إلى إرث ميسي، ولكن كما قال لامين: "شق ميسي طريقه، وسأشق طريقي".

وقد استجاب المشجعون بحماس: نفدت القمصان التي تحمل رقمه في غضون ساعات. تم بيع أكثر من 70,000 قميص في اليوم الأول في أكثر من 100 دولة، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات قميص لامين رقم 10 مبلغ عشرة ملايين يورو.

هل يستطيع لامين يامال قيادة برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2026؟

صرح لامين أن هدفه الشخصي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم. بعد موسم سجل فيه 25 هدفًا و34 تمريرة حاسمة، وبعد ارتدائه الرقم 10، أصبح طموحه واضحًا.

إذا تمكن برشلونة من تعزيز صفوفه والحفاظ على تماسكها تحت قيادة هانزي فليك، فقد يكون يامال هو القائد الذي سيقودهم إلى قمة أوروبا مجددًا. مع ذلك، لا يمكننا أن ننسى لاعبين آخرين نشؤوا معي وأعرفهم أيضًا من أكاديمية لا ماسيا، مثل كوبارسي وبالدي وغافي وفيرمين وبيرنال وكاسادو، والذين سيكون لديهم أيضًا نفس طموح لامين للفوز بدوري أبطال أوروبا.

هل تعتقد أن يامال الخليفة المثالي لميسي، وهل يمكنه قيادة إسبانيا في كأس العالم 2026؟

أشاد ميسي به علنًا، قائلاً: "إنه بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم".. وبعد فوزه ببطولة يورو 2024 وكونه أصغر لاعب يُسجل في البطولة، يبرز يامال كقائد جيل لمنتخب إسبانيا.. وأسلوبه يُذكرنا بميسي الشاب، لكن بهويته الخاصة. إذا واصل تطوره، فقد يكون عنصرًا أساسيًّا في كأس العالم 2026".

ما الذي يحتاجه برشلونة مع فليك للمنافسة على جميع الألقاب؟

فاز فليك بالفعل بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر في موسمه الأول. لتكرار هذا النجاح أو تجاوزه، يحتاج إلى الحفاظ على الصلابة التكتيكية وتشكيلة أساسية شابة وتعزيز المراكز الرئيسية (الظهير الأيمن، الجناح الأيسر)، وإدارة الضغوط والتوقعات بذكاء.

هل يُضيف انضمام تشابي ألونسو إلى ريال مدريد مستوى جديدًا من المنافسة لفريق برشلونة في الموسم الجديد؟

نعم؛ لأن تشابي ألونسو لعب لريال مدريد وهو مدريدي حقيقي. نحن نحترم فلسفته وروحه المدريدية، وسيكون من الصعب منافسته، فهو قادم إلى مدريد بعد نجاحات باهرة في ألمانيا.

هل تنصح برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز أم منح فرصة للاعبين شباب صاعدين من أكاديمية لا ماسيا؟

لويس دياز خيار مثير للاهتمام، لكن سعره كبير يتراوح بين 80 و90 مليون يورو، ولا يزال برشلونة يعاني من مشاكل اللعب المالي النظيف. لذلك؛ لن يكون من السهل التعاقد معه بهذه الأرقام، مع أنني أعتقد أن اللاعب يرغب في اللعب لبرشلونة، وهذا أمر مفيد.

على أي حال، بصفتي مديرًا سابقًا لأكاديمية لا ماسيا، أثق بطبيعة الحال بمواهبها، ولاعبون مثل يان فيرجيلي وداني رودريغيز يطالبون بمكان في هذا المركز، وآمل أن يثبتوا جدارتهم.