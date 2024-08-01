فجر عامر حسين ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بعدما أعلن أن بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الحالي 2023 – 2024 مهددة بالإلغاء وعدم استكمال منافساتها، رغم وصوله إلى دور الستة عشر.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة (ETC) إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخذ قرارًا بعدم فتح باب القيد لتسجيل لاعبين جدد قبل الانتهاء من جميع منافسات الموسم الكروي وبطولاته المحلية.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري حصل على استثناء في الموسم الماضي موضحًا أنه لا يعلم إمكانية موافقة الفيفا على تقديم استثناء آخر للاتحاد المصري خلال الموسم الحالي من عدمه.

وأكد أنه في حال رفض الفيفا لن يتم استكمال بطولة كأس مصر، موضحًا أن كأس السوبر المصري التي تقام بالإمارات في الفترة بين 4 إلى 7 أكتوبر المقبل ستقام وقتها بمشاركة وصيف الدوري بدلًا من بطل كأس مصر.

وأضاف:" حال إلغاء كأس مصر ، سيتكبد الاتحاد المصري خسائر مالية ضخمة للشركة الراعية ولكن سيتم فتح باب القيد بشكل طبيعي أمام الأندية".

وواصل:" حتى الآن لم نصدر قرارًا بإلغاء كأس مصر، ولكننا حتى الآن أيضًا لا نملك خيار تأجيل مباريات البطولة، وأمامنا حل وحيد وهو استكمال منافسات البطولة المتبقية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري".

وتنتهي منافسات الدوري المصري يوم 18 أغسطس الجاري بينما تبدأ في التوقيت نفسه منافسات البطولات القارية للموسم المقبل.

وأتم عامر حسين قائلًا:" مواعيد بطولة كأس السوبر المصري ستكون أيضًا مهددة بالتغيير لتضاربها مع مواعيد معسكر منتخب مصر، ولكننا لم نحدد هذه المواعيد، ولا نعلم من أعلنها".