أعلن نادي التحدي، الناشط في الدوري الليبي الممتاز، تعاقده مع خمسة لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي ليرتفع عدد الوافدين الجدد على النادي إلى 12 لاعبا وذلك استعدادا لموسم 2024 ـ 2025.

وخلال اليومين الماضيين، ضم نادي التحدي الذي اكتفى خلال موسم 2023 ـ 2024، باللعب في المرحلة الاولى وفشل في التأهل لسداسي التتويج، 5 لاعبين جدد وهم المهاجم البرتغالي فالدي، وهداف المنتخب الفلسطيني "شهاب قنبر " وسعد المسماري ولاعب الوسط السوداني "ضياء الدين محجوب" فضلا عن محمود أبو وردة.

وقبل ذلك نجحت إدارة نادي التحدي في تعزيز صفوف الفريق الأول خلال الميركاتو الحالي بكل من الإيفواري ندا وإصميد الصفراني وعلي رزق ومحمد النقاز وطه خليل ومحسن الأوجلي وأحمد عياد.

ويسعى نادي التحدي الليبي إلى تدارك العروض المخيبة التي قدمها خلال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024 عندما حل في المركز السابع برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريق الصقور الذي ودع منافسات الدوري الممتاز.