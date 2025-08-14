ضربة كبيرة.. "متمرد جديد" في الأهلي يرفض تجديد عقده

يعيش النادي الأهلي المصري حالة من الترقب والاضطراب، بسبب موقف نجومه من تعديل أو تجديد عقودهم.

تلك الحالة جاءت بعد سلسلة من النتائج المخيبة، بدءًا من الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم للأندية، مرورًا بالتعادل الصادم أمام نادي مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في الجولة الافتتاحية للدوري المصري.

حسين الشحات يعلق مصيره

وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، كشفت قناة "MBC مصر" عن تطورات جديدة في ملفي تجديد عقود نجمي الفريق، حسين الشحات وأليو ديانغ.

وقالت القناة إن حسين الشحات قرر تأجيل أي مفاوضات رسمية بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي حتى يتضح موقفه تحت قيادة المدير الفني الجديد، خوسيه ريبيرو.

وأشارت إلى أن الشحات طلب تأجيل أي جلسة لتجديد عقده حتى يعرف موقفه مع المدرب الجديد ويحدد مصيره داخل الفريق"، مشيرًا إلى أن اللاعب يفضل انتظار تحديد دوره في التشكيلة قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية.

ديانغ والعرض القطري

أما بالنسبة للسنغالي أليو ديانغ، فقد كشفت عن وجود عرض مغرٍ من أحد الأندية القطرية سيتم تقديمه للاعب، مما يضع إدارة الأهلي في موقف حرج تجاه تجديد عقده.

وحذرت من أن "الأهلي إذا لم يتمكن من تجديد عقد ديانغ خلال يناير، فمن المتوقع أن يوقع للنادي القطري"، إشارة إلى أن الرحيل قد يصبح الخيار الوحيد للاعب إذا تأخرت مفاوضات التجديد.