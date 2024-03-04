تساؤلات حول مستقبل ماكس فرستابن مع رد بول بعد تصريحات والده

أثارت دعوة يوس فرستابن لإقالة كريستيان هورنر مدير فريق رد بول تساؤلات حول مستقبل نجله ماكس، في الوقت الذي يحتفل فيه الفريق وبطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات بانتصار ساحق في البحرين.

وشهد السباق الافتتاحي للموسم أمس السبت على حلبة الصخير في البحرين عددا أقل من المنعطفات، والقليل من الإثارة مقارنة بالشد والجذب الواضح الذي بدا في المرآب.

وكشفت ادعاءات سوء السلوك الموجهة لهورنر من موظفة في الفريق، والتي أنكرها هورنر ونفاها تحقيق مستقل، عن وجود انقسامات داخل الفريق الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة.

وأعلن الملياردير التايلاندي تشاليرم يوفيدهيا، مالك حصة الأغلبية في العلامة التجارية الخاصة بمشروبات الطاقة، عن دعمه صراحة لهورنر في البحرين لكن تقارير أشارت إلى أن الجانب النمساوي من الشركة أقل حماسا.