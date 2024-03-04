تساؤلات حول مستقبل ماكس فرستابن مع رد بول بعد تصريحات والده
أثارت دعوة يوس فرستابن لإقالة كريستيان هورنر مدير فريق رد بول تساؤلات حول مستقبل نجله ماكس، في الوقت الذي يحتفل فيه الفريق وبطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات بانتصار ساحق في البحرين.
وشهد السباق الافتتاحي للموسم أمس السبت على حلبة الصخير في البحرين عددا أقل من المنعطفات، والقليل من الإثارة مقارنة بالشد والجذب الواضح الذي بدا في المرآب.
وكشفت ادعاءات سوء السلوك الموجهة لهورنر من موظفة في الفريق، والتي أنكرها هورنر ونفاها تحقيق مستقل، عن وجود انقسامات داخل الفريق الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة.
وأعلن الملياردير التايلاندي تشاليرم يوفيدهيا، مالك حصة الأغلبية في العلامة التجارية الخاصة بمشروبات الطاقة، عن دعمه صراحة لهورنر في البحرين لكن تقارير أشارت إلى أن الجانب النمساوي من الشركة أقل حماسا.
وتركت تعليقات فرستابن الأب لصحيفة "ديلي ميل"، والتي قال فيها إن فريق رد بول "سينفجر" إذا ظل هورنر، أسئلة معلقة بينما تتجه البطولة إلى السعودية لخوض سباق السبت المقبل في جدة.
وقالت صحيفة "ديلي تليغرام" إنه بات معلوما أن فرستابن الأب أبلغ أصدقاء له أن ابنه سيترك رد بول إذا اضطر لذلك.
وكان هورنر (50 عاما) قد أصر في البحرين على أن الفريق أصبح أكثر اتحادا من أي وقت مضى.
وتكرر هذا الأمر اليوم الأحد، رغم أن فرستابن الأب ليس عضوا رسميا في الفريق.
وفي الوقت نفسه، انتقلت أخبار ثورة الغضب التي انتابت فرستابن الأب، بعد الخلاف الذي ترددت أخباره على نطاق واسع بين يوس وهورنر بعد وقت قصير من التجارب التأهيلية يوم الجمعة الماضي، عبر جميع أنحاء العالم.
وقال الهولندي فرستابن لصحيفة "ديلي ميل": "هناك توتر هنا بينما يستمر هو في المنصب".
وأضاف: "الفريق يواجه خطر التمزق ولا يمكن استمرار الوضع الحالي. سينفجر الفريق. إنه يلعب دور الضحية بينما هو السبب في المشكلة".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن يوس فرستابن أكد أنه تحدث بعد خلاف مع هورنر، وكان ابنه على علم بالتعليقات ولم يقل أي شيء..
نقطة الانفجار
وقعت المواجهة بعد يوم واحد من إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، زُعم أنها تحتوي على أدلة تم تقديمها إلى التحقيق الذي جرى في سوء سلوك هورنر، إلى صحفيين وشخصيات رئيسة في الرياضة.
ونفى فرستابن الأب، الذي كان أيضا على قائمة المتلقين للرسالة، أن يكون وراء ذلك.
ولم يعلق هورنر، خلال حديثه للصحفيين بعد السباق، على الدوافع وراء هذه الرسالة.
وبات السؤال الآن هو ما إذا كانت التوترات، التي تغلي تحت السطح منذ فترة، دفعت الفريق إلى نقطة الانفجار وكيف سيكون رد فعل ماكس فرستابن (26 عاما).
وهورنر هو أطول رؤساء الفريق بقاء في تاريخ الرياضة، حيث دفع بفريق رد بول إلى فورمولا 1 عام 2005، ويتمتع بأسلوب حياة المشاهير ولعب دور البطولة في سلسلة "درايف تو سرفيف" الوثائقية على نتفلكس.
وهورنر متزوج من جيري هاليويل مطربة فريق سبايس غيرلز الغنائي، وقاد الفريق الذي يقع مقره في ميلتون كينز إلى لقب الصانعين السادس العام الماضي بالفوز في 21 من أصل 22 سباقا.
وفاز ماكس في 19 سباقا في العام الماضي، وكان فوزه رقم 55 يوم السبت بمثابة حصد "البطولات الأربع الكبرى" بفوزه بمركز أول المنطلقين وأسرع لفة وتصدر كل لفة من لفات السباق إضافة للفوز بالسباق ذاته.
وفي ظل تمتعه بموهبة مذهلة، سجل فرستابن الموسم الماضي نقاطا أكثر بكثير مما حققه فريق مرسيدس مجتمعا والذي نال المركز الثاني مع سائقين اثنين من بينهما لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.
وحقق فرستابن كل نجاحه مع رد بول، ويرتبط معه بعقد حتى عام 2028.
ويمكن لفرستابن أن يختار بين الفرق إذا رحل، ويحتاج مرسيدس الذي كان مهيمنا ذات يوم إلى بديل لهاميلتون الذي سينضم إلى فيراري في 2025 قبل تغيير كبير في القواعد في 2026.
وشوهد توتو فولف رئيس فريق مرسيدس مع يوس فرستابن عدة مرات في البحرين، وهو أمر قد لا يجذب الانتباه عادة باعتبارهما أصدقاء قدامى ولكن تم تناقل هذا الأمر على نطاق واسع هذه المرة.
وأمس السبت، أشاد فولف بأداء فرستابن ووصفه بأنه في "مجرة مختلفة" لكنه رفض الكشف عما إذا كان يمكن أن يكون مرشحا للانضمام للفريق في عام 2025.
وقال: "سيختار السائق دائما السيارة الأسرع. هذا هو في الأساس ما يدور حوله الأمر".