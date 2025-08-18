رغم مستواه الكارثي.. تحرك مفاجئ من ريال مدريد تجاه نجم ليفربول

دخل الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول دائرة اهتمامات ريال مدريد، رغم ظهوره بمستوى ضعيف في نهائي درع الاتحاد أمام كريستال بالاس، ثم أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي.

إدارة ليفربول حسمت الجمعة، التعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني (18 عامًا) قادمًا من بارما مقابل 31 مليون يورو، ضمن خطة لتجديد الدفاع تحسبًا لرحيل فان دايك أو كوناتي مستقبلًا.

كما يظل اسم مارك غويهي، مدافع كريستال بالاس، ضمن خيارات المدرب آرني سلوت الذي تجنب الحديث عن الصفقة قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب البريميرليغ.

مدريد يراقب الموقف

قالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد لا يتحرك بشكل مباشر في السوق، لكنه يترقب الفرص في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات.

النادي الملكي عزز صفوفه بالفعل، لكنه ترك مساحة في قائمته لتعاقد محتمل مع كوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك رغم سوء مستواه في أول ظهور له مع ليفربول هذا الموسم.

ويلقى وضع كوناتي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، اهتمامًا خاصًا داخل مدريد، خصوصًا مع الشكوك حول مستقبل روديغر بعد مونديال الأندية، والغموض المحيط بعودة ألابا من الإصابة، حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم.

معضلة ليفربول

داخل آنفيلد، هناك قلق من تكرار سيناريو ترنت ألكسندر أرنولد، إذ لا يستبعد النادي الإنجليزي أن يتقدم ريال مدريد بعرض رسمي هذا الصيف.

التقديرات في إسبانيا تشير إلى أن صفقة بين 20 و25 مليون يورو قد تكون ممكنة وواقعية بالنسبة لميزانية الريال، الذي أنفق حتى الآن 178 مليون يورو هذا الصيف.

لكن من جانب ليفربول، فإن التخلي عن كوناتي لن يقل عن 50 مليون يورو، في ظل تجربة مريرة مع ملف ترنت.

ويتبقى 17 يومًا على إغلاق سوق الانتقالات، بالتزامن مع انطلاق المنافسات الرسمية، والمباريات الأولى قد تكشف احتياجات ملحة وتفرض تحركات سريعة.