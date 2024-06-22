مع تولي المهيدب.. توقعات بجمع النصر 100 مليون ريال سعودي
كشفت توقعات إعلامية عن الدعم المتوقع أن يجمعه نادي النصر السعودي، بعد تولي إبراهيم المهيدب رئاسة النادي بشكل رسمي.
وأعلن نادي النصر، يوم الجمعة، فوز إبراهيم بن عبدالله المهيدب برئاسة مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.
جاءت تزكية إبراهيم المهيدب ليكون رئيسًا لمؤسسة النصر غير الربحية لمدة عام، ويخلف مسلي آل معمر.
وضمت قائمة المهيدب، عبد العزيز العمران في منصب نائب الرئيس، وخالد المالك في عضوية مجلس الإدارة، وإلى جواره ياسر الخليوي وقفاري القفاري وزياد وهبي وتركي التميمي.
وعبّر المهيدب عن امتنانه لثقة الأعضاء والجمهور، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، قائلا: "كل الشكر لكل من وثق بنا وإخواني أعضاء المجلس للمساهمة بخدمة الرياضة السعودية وخدمة نادي النصر. نحن من جمهور هذا الكيان، نحزن عظيم الحزن لحزنكم ونفرح لفرحكم، وأعدكم أن نعمل من القلب لخدمة هذا الكيان".
وأعلن المهيدب تحويل 18 مليون ريال سعودي لدعم النادي، مؤكداً أهمية دعم الجميع للنادي في هذه الفترة الحاسمة، وطالب بالوقوف جنباً إلى جنب لدعم النادي والرياضة السعودية بشكل عام.
في حين قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "من المتوقع أن يتواصل الاشتراك في عضوية النصر بجميع أنواعها، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى وصول الدعم الإجمالي إلى 100 مليون ريال سعودي".
ويسعى النصر للحصول على الدعم المالي المناسب من أجل الدخول بقوة في المنافسة على ضم لاعبين عالميين في الميركاتو الصيفي؛ لدعم الفريق بقوة للمنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.
ويخوض فريق النصر معسكره الخارجي في البرتغال، في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد، إذ سينافس على أكثر من بطولة، وهي: دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا النخبة.