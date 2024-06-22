مع تولي المهيدب.. توقعات بجمع النصر 100 مليون ريال سعودي

وأعلن المهيدب تحويل 18 مليون ريال سعودي لدعم النادي، مؤكداً أهمية دعم الجميع للنادي في هذه الفترة الحاسمة، وطالب بالوقوف جنباً إلى جنب لدعم النادي والرياضة السعودية بشكل عام.

في حين قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "من المتوقع أن يتواصل الاشتراك في عضوية النصر بجميع أنواعها، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى وصول الدعم الإجمالي إلى 100 مليون ريال سعودي".