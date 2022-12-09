والد وليد الركراكي لـ"إرم نيوز": منتخب المغرب كتب التاريخ ومفهوم العائلة سر النجاح

عبّر محمد الركراكي، والد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عن فرحته بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق الوطني في منافسات كأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن منتخب بلاده باستطاعته مواصلة كتابة التاريخ في هذا العرس الكروي الكبير.

وقال محمد في تصريح لشبكة "إرم نيوز"، إن "الثقة زادت في نفوسنا، وأصبح الحلم حقيقة، وبمقدورنا تجاوز عقبة البرتغال في المباراة المقبلة ولمَ لا نفوز بكأس العالم"، مشيرا إلى أن المغاربة وكافة الشعوب العربية تساند "أسود الأطلس".