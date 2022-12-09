والد وليد الركراكي لـ"إرم نيوز": منتخب المغرب كتب التاريخ ومفهوم العائلة سر النجاح
عبّر محمد الركراكي، والد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عن فرحته بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق الوطني في منافسات كأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن منتخب بلاده باستطاعته مواصلة كتابة التاريخ في هذا العرس الكروي الكبير.
وقال محمد في تصريح لشبكة "إرم نيوز"، إن "الثقة زادت في نفوسنا، وأصبح الحلم حقيقة، وبمقدورنا تجاوز عقبة البرتغال في المباراة المقبلة ولمَ لا نفوز بكأس العالم"، مشيرا إلى أن المغاربة وكافة الشعوب العربية تساند "أسود الأطلس".
واعتبر والد وليد الركراكي أن منتخب المغرب يملك عناصر شابة بمقدورها تحقيق المفاجأة، لاسيما بعد المسار المميز الذي قطعه "أسود الأطلس" منذ المباراة الأولى ضد كرواتيا في دور المجموعات.
ورأى والد الركراكي أن سر نجاح منتخب المغرب في مونديال قطر يكمن في مفهوم "العائلة" الذي يتبناه المدرب وليد، مشيرا إلى أن هذه الفلسفة أفرزت روحا جماعية سواء على أرضية الميدان أو في دكة البدلاء.
واستطرد محمد: "الثقة التي تتمتع بها العناصر الوطنية ورقة أساسية في مسار النجاح، بالإضافة إلى الأخلاق التي يتحلى بها الجميع"، مؤكدا أن الكل "يخوض هذه التجربة دون مركب نقص".
وعن سر ترديد مدرب المغرب لكلمة "ديرو النيّة" (القصد والإرادة)، في مؤتمراته الصحفية، قال والد وليد الركراكي: "وليد إنسان خلوق ويشتغل بجدية رفقة أفراد المنتخب المغربي، ولهذا يركز دائما على النيّة لأنها موجودة دائما في قلبه، وابني طموحه الأكبر هو الوصول إلى أبعد مدى في هذه المشاركة ولمَ لا نفوز بالكأس الغالية".
وفي تعليقه على اللقب الذي تم إطلاقه على المدرب وليد الركراكي؛ وهو "رأس لافوكا" (فاكهة الأفوكادو)، قال الوالد، إنه أُعجب بهذا اللقب ولم ينزعج منه، بل بالعكس "أضحى ابني مميزا عن باقي المدربين". بحسب تعبيره.
وأردف ساخرا: "سعر فاكهة لافوكا (الأفوكادو) مرتفع في الأسواق، ونفس الشيء ابني أصبح غاليا في عيون المغاربة والشعوب العربية".
وأصبح المغرب أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الـ16، الثلاثاء، بعد التعادل السلبي في 120 دقيقة.
وسيواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي يوم غد السبت، في مباراة ستحبس أنفاس الجمهور المغربي والعربي.