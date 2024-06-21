مدرب إيطاليا ينفعل على نجم الفريق بعد أدائه أمام إسبانيا
تسبب جورجينيو نجم منتخب إيطاليا، في غضب مدربه لوتشيانو سباليتي، خلال مباراة المنتخب الإيطالي أمام إسبانيا أمس الخميس في يورو 2024.
إسبانيا فازت 1-صفر على إيطاليا حاملة اللقب، لتتأهل إلى دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، بعد تصدر المجموعة الثانية.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن سباليتي كان غاضبًا بشدة من طريقة لعب جورجينيو، خلال أحداث الشوط الأول.
وأوضحت: "سباليتي انفجر غضبا بسبب جورجينيو، وأكد له أنه لا جدوى من لعبه".
وبالفعل قرر لوتشيانو سباليتي، الدفع باللاعب بريان كريستانتي بدلا من جورجينيو، لكن لم يتحكم المنتخب الإيطالي في مجريات المباراة.
يذكر أن لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا قال عقب المباراة إن منتخب إسبانيا صاحب القدرات الفنية الواضحة تفوق في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على فريقه الذي لم يكن في كامل طاقته البدنية، وأوضح أن النتيجة 1-صفر لا تعكس هيمنة الفريق الفائز.
وضمنت إسبانيا صدارة المجموعة الثانية قبل آخر جولة من دور المجموعات وكان من الممكن لها الفوز بهامش أكبر كثيرا بعد أن نفذت 20 محاولة على المرمى المنافس بينما نفذت إيطاليا أربع محاولات فقط طوال المباراة.
وقال سباليتي للصحفيين بعد المباراة: "يستحقون الفوز بنتيجة أفضل. حققوا فوزا مستحقا. لم نكن أبدا في المباراة".
وأضاف: "كما أننا خلال آخر 20 دقيقة من المباراة لم نتمكن مطلقا من صنع أي فرص تسمح لنا فعليا بالمنافسة في مواجهة أداء على هذا المستوى.. سببوا لنا مشكلات أكثر مما تكشف عنه النتيجة. دعونا نقولها بصورة مباشرة... إسبانيا كانت فريق الليلة ولم نتمكن نحن من أن نكون فريقا".
وسيتعين على إيطاليا تجنب الهزيمة في مواجهة كرواتيا للتأهل لمراحل خروج المغلوب.