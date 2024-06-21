مدرب إيطاليا ينفعل على نجم الفريق بعد أدائه أمام إسبانيا

إسبانيا فازت 1-صفر على إيطاليا حاملة اللقب، لتتأهل إلى دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، بعد تصدر المجموعة الثانية.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن سباليتي كان غاضبًا بشدة من طريقة لعب جورجينيو، خلال أحداث الشوط الأول.

وأوضحت: "سباليتي انفجر غضبا بسبب جورجينيو، وأكد له أنه لا جدوى من لعبه".

وبالفعل قرر لوتشيانو سباليتي، الدفع باللاعب بريان كريستانتي بدلا من جورجينيو، لكن لم يتحكم المنتخب الإيطالي في مجريات المباراة.