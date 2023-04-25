أرتيتا: مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ليست حاسمة

وأكد: "علينا أن نفهم ما يفعلونه ونستعد لذلك، كما علينا أن نركز على نقاط قوتنا وكيف يمكننا أن نسبب لهم المشاكل".

وبسؤاله عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قال ارتيتا: "لا يمكنك مقارنته بأي شيء آخر، إنه قادر على القيام بذلك لأن هذا يناسبه ولديه لاعبون جيدون من حوله".

وعندما سُئل ماذا سيفعل آرسنال لمنع هالاند من التسجيل قال المدرب الإسباني: "منع المصدر هو أفضل وصفة، نحن نعمل على تقليل تهديداتهم ومعرفة نقاط ضعفهم، نحن نعلم من هم، مع السيتي يبدأ الأمر مع حارس المرمى".

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 75 نقطة من 32 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي، لكن الأخير لعب مباراتين أقل.

وفي آخر ثلاث جولات في الدوري الإنجليزي تعادل آرسنال 2/2 مع ليفربول، ثم بذات النتيجة مع ويستهام، وأخيرًا 3/3 مع ساوثهامبتون.