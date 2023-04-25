أرتيتا: مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ليست حاسمة
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، إن مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي ليست حاسمة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحل آرسنال ضيفًا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد غدًا الأربعاء، في قمة الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال المدرب الإسباني: "أردنا سد الفجوة بقدر ما نستطيع ونحن في تنافس معهم، كنا نعلم أنه علينا الذهاب إلى الاتحاد، مواجهة الأربعاء ليست حاسمة في تحديد الموسم".
وعما إذا كان آرسنال كان يستحق الفوز في آخر مباراتين قال أرتيتا: "دون أدنى شك".
وتعادل آرسنال في آخر ثلاث مباريات بواقع 2/2 مرتين ومرة 3/3.
وعما إذا كانت مواجهة مانشستر سيتي هي أهم مباراة قال أرتيتا: "أهم مباراة هي المباراة التالية، كانت أهم مباراة هي مواجهة ساوثهامبتون (في الجولة الماضية)، علينا أن نعيش اليوم، هذا سوف يتغير كل أسبوع".
وأتم: "تنتظرنا مباراة صعبة ولكن هذا ما نريده، يجب أن نذهب إلى السيتي وعلينا التغلب عليهم، إذا كنت تريد أن تكون بطلا عليك أن تهزم الجميع".
وأكد: "علينا أن نفهم ما يفعلونه ونستعد لذلك، كما علينا أن نركز على نقاط قوتنا وكيف يمكننا أن نسبب لهم المشاكل".
وبسؤاله عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قال ارتيتا: "لا يمكنك مقارنته بأي شيء آخر، إنه قادر على القيام بذلك لأن هذا يناسبه ولديه لاعبون جيدون من حوله".
وعندما سُئل ماذا سيفعل آرسنال لمنع هالاند من التسجيل قال المدرب الإسباني: "منع المصدر هو أفضل وصفة، نحن نعمل على تقليل تهديداتهم ومعرفة نقاط ضعفهم، نحن نعلم من هم، مع السيتي يبدأ الأمر مع حارس المرمى".
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 75 نقطة من 32 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي، لكن الأخير لعب مباراتين أقل.
وفي آخر ثلاث جولات في الدوري الإنجليزي تعادل آرسنال 2/2 مع ليفربول، ثم بذات النتيجة مع ويستهام، وأخيرًا 3/3 مع ساوثهامبتون.