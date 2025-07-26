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رياضة

ملخص ونتيجة وأهداف مباراة الاتحاد ضد فيتوريا غيماريش (فيديو)

ملخص ونتيجة وأهداف مباراة الاتحاد ضد فيتوريا غيماريش (فيديو)
مباراة الاتحاد ضد فيتوريا غيماريشالمصدر: حساب نادي الاتحاد على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 8:45 م

تلقّى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خسارته الثانية على التوالي في المعسكر الإعدادي الخارجي استعدادًا للموسم المقبل، بعدما سقط أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي بنتيجة 1-3، السبت، في لقاء ودي.

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سجل أهداف فيتوريا غيماريش البرازيلي فوستافو سيلفا، والفرنسي عمر كمارا، لاعب الوسط، والبرتغالي نيلسون أوليفيرا، وتمكن الفرنسي موسى ديابي، الجناح الأيمن للاتحاد، من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم فيتوريا غيماريش بهدفٍ نظيف، قبل أن يُدرك الاتحاد التعادل مع بداية الشوط الثاني.

إلا أن الفريق البرتغالي عاد ليفرض سيطرته بإضافة هدفين متتاليين، ليُحسم اللقاء لصالحه.

 

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وكان الفريق الاتحادي قد خسر مباراته الأولى في هذا المعسكر، أمام فنربخشة التركي بأربعة أهداف نظيفة.

ويخوض الاتحاد معسكره الإعدادي الحالي على مرحلتين، حيث استضافت إسبانيا المرحلة الأولى، فيما تقام المرحلة الثانية حاليًا في البرتغال. 

 

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