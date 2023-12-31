فان دايك: كنت في حالة صدمة بسبب مستوى ليفربول
اعترف فيرجيل فان دايك بأنه كان في حالة "صدمة" خلال الفترة الصعبة التي مر بها مع ليفربول الموسم الماضي.
وعانى المدافع الهولندي من أصعب موسم مع الريدز، لكنه عاد، تقريبا، إلى أفضل حالاته هذا الموسم.
واحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحصد 67 نقطة من 38 مباراة بفارق 22 نقطة عن البطل مانشستر سيتي.
وقال فان دايك، اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا: "عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي تريدها، تبدأ في التفكير كثيرًا لأنك تريد أن تفعل كل ما في وسعك لتغيير الأمور، من الناحية الذهنية، لم يكن ذلك سهلاً".
وأضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "عندما لم تسر الأمور على ما يرام في الموسم الماضي، على المستوى الفردي ومع الفريق، كنت في حالة صدمة حقًا لفترة من الوقت، لم يسبق لي أن واجهت هذا من قبل، وفي الوقت نفسه كنت أقول لنفسي "هذا مؤقت".
وتابع فان دايك: "لكن كان عليّ أن أعتاد، المشكلة هي أن الإصابة لا تختفي بين عشية وضحاها، قد تُظهر جميع الاختبارات أنك جاهز للمباراة، ولكنها أيضًا مسألة شعور وثقة".
وبدأ فان دايك أساسيًا في 17 من أصل 19 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.
وقال المدافع الهولندي: "أنت تفضل عدم المرور بها بالطبع، ولكن بعد مدة أستطيع القول إن هذه الفترة جلبت لي الكثير أيضًا".
وأوضح: "النكسات تشكل شخصيتك، أنت تتعلم منها، لم تكن كل الأمور سلبية خلال تلك الفترة، أثناء فترة إعادة تأهيلي عشت في دبي سبعة أسابيع مع العائلة بأكملها في سلام وهدوء، كان ذلك أفضل وقت في حياتنا".
وأكد: "لكن إذا كانت الانتقادات شرسة وسلبية، فقد تدمرك كرياضي، الحيلة هي التعامل معها بشكل جيد، وأنا سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور، خاصة في الأشهر القليلة الماضية".
وتم تعيين فان دايك قائدًا للفريق بعد رحيل جوردان هندرسون الصيف الماضي، وعن ذلك قال: "لقد كان الحصول على شارة القيادة بمثابة رمز للتقدير والثقة، عندما يتعلق الأمر بالقيادة، فأنا بصراحة أعلق أهمية كبيرة على الطريقة التي يراني بها مديري أو المدربون أو زملائي اللاعبون".
وأوضح: "أنا أستمتع حقًا بدور القائد، أحب مساعدة اللاعبين الصغار، وأحب أن أنظر إلى الصورة الأكبر للنادي، وأن أشارك حقًا".