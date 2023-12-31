فان دايك: كنت في حالة صدمة بسبب مستوى ليفربول

اعترف فيرجيل فان دايك بأنه كان في حالة "صدمة" خلال الفترة الصعبة التي مر بها مع ليفربول الموسم الماضي.

وعانى المدافع الهولندي من أصعب موسم مع الريدز، لكنه عاد، تقريبا، إلى أفضل حالاته هذا الموسم.

واحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحصد 67 نقطة من 38 مباراة بفارق 22 نقطة عن البطل مانشستر سيتي.