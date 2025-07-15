آرسنال يوقع عقدا رسميا مع نجم مصري

عبَّر المدافع المصري الشاب كاميرون إسماعيل (18 عامًا) عن فخره واعتزازه بتوقيع أول عقد احترافي في مسيرته الكروية مع نادي آرسنال الإنجليزي، واصفًا هذه الخطوة بأنها "حلم تحقق بعد انتظار طويل".

وسينضم إسماعيل إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح (ليفربول) وعمر مموش (مانشستر سيتي)؛ ما يعزز التواجد العربي في البطولة الأبرز عالميًا.

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"يوم تاريخي في مسيرتي"

وُلد إسماعيل ونشأ في حي إزلنغتون القريب من ملعب الإمارات، وانضم إلى أكاديمية آرسنال في 2021، حيث تدرّج في الفئات السنية حتى حصل على الفرصة الأولى للاحتراف.

كما تم استدعاؤه مؤخرًا إلى تشكيلة منتخب مصر تحت 20 عامًا، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفراعنة حتى الآن.

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في حديثه لموقع آرسنال الرسمي، قال إسماعيل: "هذا يوم مهم، يوم حلمت به منذ زمن طويل. إنها لحظة فخر كبيرة لي، خاصةً كونه ناديَّ المفضل منذ الطفولة".

وأضاف: "نشأت في إزلنغتون، حيث أرى جماهير آرسنال دائمًا وأسمع أناشيد الفريق. الآن، أصبحت جزءًا من هذا التاريخ، وأبذل كل جهدي لتحقيق المزيد".

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وخلال الموسم الماضي، شارك إسماعيل أساسيًا مع فريق آرسنال تحت 18 عامًا في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الفئة، كما لعب عدة مواجهات مع فريق تحت 21 عامًا في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.

