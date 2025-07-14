10 جواهر جديدة من "لا ماسيا" ينضمون لتدريبات برشلونة

ألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على أسماء جواهر جديدة من أبناء أكاديمية "لا ماسيا" سينضمون لتدريبات الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة الألماني هانزي فليك من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وتعد أكاديمية نادي برشلونة "لا ماسيا" عامرة بالمواهب الشابة التي برزت على مدار تاريخ النادي الكتالوني كان أهمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وآخرهم لامين يامال وباو وكوبارسي ومارك بيرنال وجميعهم يبلغون حاليا من العمر 18 عامًا.

هؤلاء اللاعبون سيساعدون 10 مواهب واعدة (بعضهم أكبر سنًا منهم) بدؤوا التحضيرات لموسم 2025-2026 يوم الأحد تحت قيادة المدرب فليك.

ويضم هؤلاء 9 لاعبين من أكاديمية "لا ماسيا"، بمن فيهم إبراهيم ديارا (الذي لعب بالفعل مع فريق الشباب "هويفينيل A" الموسم الماضي) والوافد الجديد روني باردغي.

1-توني فرنانديز

موهبة مبكرة من برشلونة، ويُكمل، غدًا الثلاثاء، عامه السابع عشر، كان قد لفت أنظار فليك في فترة التحضير السابقة بفضل جرأته، وتخطّى فئة الشباب ليلعب مباشرةً مع برشلونة أتلتيك، حيث شارك أحيانًا كلاعب وسط رغم كونه مهاجمًا أيسر متعدد الاستخدامات.

ورغم هبوط الفريق الرديف، إلا أن فرنانديز سجّل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة.

تطور بشكل ملحوظ، وتجاوز إصابات مزعجة، وها هو يعود مجددًا إلى خطط المدرب الألماني.

2-غيلي فرنانديز

مثل ابن عمه توني، كان حاضرًا أيضًا في بداية فترة التحضيرات الماضية تحت قيادة فليك، الذي قدّر قوته وجودته وقدرته على الوصول إلى المرمى كلاعب وسط هجومي.

هو الآخر تخطّى فئة الشباب وأصبح عنصرًا ثابتًا في صفوف برشلونة أتلتيك، حيث شارك في 32 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

3-بيدرو فيرنانديز

لعب الموسم الماضي 19 مباراة مع فريق الشباب وسجل 5 أهداف، رغم أنه كان رسميًا ضمن تشكيلة فريق الشباب حيث أحرز هدفين في 11 مباراة.

يتميز بموهبة رائعة كلاعب وسط مهاجم أو جناح وقادر على تقديم مفاجآت مميزة.

4-خوان هيرنانديز

صانع ألعاب يتمتع بجودة عالية، ورؤية مميزة للعب، وقدرة على المراوغة والتسجيل.

سجّل 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 35 مباراة مع فريق الشباب A خلال الموسم الماضي.

5-لاندري فاري

مدافع مركزي من برشلونة يمكنه التأقلم أيضًا في مركز الظهير الأيمن، ويُتوقّع أن يسير على خطى بيرنال، كوبارسي ولامين يامال، الذين لعب معهم منذ فئة الأشبال.

في الموسم الماضي، تنقّل بين فريق الشباب A (19 مباراة) والفريق الرديف (21 مباراة).

وقد تم استدعاؤه لقوائم المدرب هانزي فليك في نهاية الموسم، لكنه لم يشارك رسميًا بعد.

6- جان فيرجيلي

في ظل بحث برشلونة في سوق الانتقالات عن جناح أيسر، يجد جان نفسه أمام فرصة ذهبية، وقد استحق هذه الفرصة بعد موسم رائع مع برشلونة عقب انضمامه من ناستيك الصيف الماضي.

تنقّل بين فريق الشباب A (سجّل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة) وبرشلونة أتلتيك (سجّل 4 أهداف وصنع هدفين).

أبهر الجميع في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا رغم كونه بديلاً مع منتخب إسبانيا الوصيف.

يتميّز بالسرعة والعمل الجاد، ويملك كل المقومات لإقناع المدرب فليك.

7-جوفري تورينتس

ظهير أيسر مميز يعلّق عليه النادي آمالًا كبيرة نظرًا لمؤهلاته الفنية والبدنية.

أنهى الموسم مع الفريق الرديف حيث شارك في 11 مباراة، بعد أن بدأه مع فريق الشباب A، الذي لعب معه 19 مباراة وقدم تمريرتين حاسمتين.

8-إبراهيم ديارا

الجوهرة المالية التي انضمت إلى الفريق في ديسمبر الماضي وهو يفتقر للجاهزية البدنية، لكن ما إن استعاد لياقته حتى أبدع مع فريق الشباب A، حيث سجل 6 أهداف رائعة وصنع هدفًا واحدًا في 19 مباراة رسمية.

يتميّز بمهارات فنية عالية ويمتلك قدمًا يسرى مميزة، وغالبًا ما يلعب كـجناح أيمن يدخل من الجهة اليمنى إلى العمق، رغم قدرته على التأقلم في مراكز أخرى.

في 6 يونيو، تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب مالي تحت 20 عامًا في بطولة موريس ريفيلو في فرنسا، وهو حاليًا في طور التعافي.

9-داني رودريغيز

جناح سريع ومميز، لم يشارك في فترة التحضير لموسم 2024-2025 لأنه كان يُتوَّج بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عامًا مع منتخب إسبانيا.

سلسلة من الإصابات أثرت على موسمه الأول مع برشلونة أتلتيك، حيث سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 10 مباريات، وعندما استعاد لياقته، منحه فليك فرصة المشاركة لأول مرة في مباراة حاسمة في بلد الوليد ضمن منافسات الدوري.

لكن لسوء الحظ، تعرض لإصابة خلع في الكتف الأيمن، وخضع لعملية جراحية يوم 16 مايو، وكان من المتوقع أن يغيب من ثلاثة إلى أربعة أشهر.. حتى الآن مرّ شهران فقط، وسيضطر إلى مواصلة التأهيل بشكل منفرد.

10-روني باردغي

الوافد الجديد من نادي كوبنهاغن الدنماركي، هو جناح سويدي قوي وسريع، يملك خبرة سابقة حتى في دوري أبطال أوروبا.

سيحاول كسب ثقة المدرب هانزي فليك خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وكان باردغي ظهر في الفحوصات الطبية لنادي برشلونة، أمس الأحد، قبل الإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله.

وأشارت الصحف الإسبانية، إلى أن باردغي صاحب الـ19 عاما انضم إلى برشلونة قادماً من نادي كوبنهاغن مقابل 2 مليون يورو.