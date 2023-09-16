تقرير: نقل رياض محرز إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية (فيديو)

كشفت القنوات الرياضية السعودية عن إصابة الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال الناقد الرياضي حسن عبد القادر، عبر القناة الرياضية: "حسب معلوماتي، رياض محرز تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكه صحية، ومشاركته ضد التعاون غير معروفة".