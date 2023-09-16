تقرير: نقل رياض محرز إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية (فيديو)
كشفت القنوات الرياضية السعودية عن إصابة الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
وقال الناقد الرياضي حسن عبد القادر، عبر القناة الرياضية: "حسب معلوماتي، رياض محرز تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكه صحية، ومشاركته ضد التعاون غير معروفة".
فيما أشار الصحفي بجريدة "الرياضية"، مشعل العتيبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "رياض محرز تعرض لوعكة صحية ونقل للمستشفى ولكن أموره طيبة، حيث إن نسبة مشاركته باللقاء عالية وسوف يتحدد أمر مشاركته ظهر اليوم".
وأوضحت تقارير أخرى أن اللاعب أصيب بـ"جرثومة في المعدة" بعد تناوله إحدى الوجبات لذلك تم نقله للمستشفى، وبعد الفحوصات غادرها وهو بخير، ولكن مشاركته في مواجهة التعاون لم تتحدد بعد.
ويستعد الأهلي لملاقاة التعاون، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.
ويخوض الأهلي اللقاء في ظل غياب أهم ركائزه الأساسية، المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال ولاعب الوسط عبد الله عطيف.
وصنع رياض محرز 16 فرصة في الدوري السعودي حتى الآن، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، وتمكن النجم الجزائري من تسجيل هدفين وصنع مثلهما، مُسهمًا في فوز "الراقي" بـ4 من أول 5 مباريات في الموسم الجديد من الدوري.
وعلى صعيد مواجهات الفريقين في الدوري السعودي، تقابلا في 24 مواجهة وانتهت 8 منها لصالح الأهلي، مقابل 6 انتصارات للتعاون، وتعادلا 10 مرات.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي التعاون في المركز الثالث، برصيد 13 نقطة.