حقيقة اعتناق نجم النصر السعودي سابقا الإسلام

تداولت منصات التواصل وعدد من المواقع الإخبارية صورا للاعب البرازيلي إلتون جوزيه نجم النصر السعودي السابق، عبر حسابه على منصة "إكس"وهو يقرأ القرآن؛ ما أثار جدلا حول ما إذا كان اعتنق الدين الإسلامي.

وخاض إلتون جوزيه (38 عاما) الجزء الأكبر من مسيرته الكروية في الدوري السعودي، حيث حمل ألوان النصر والقادسية والفتح، كما لعب في الدوري الإماراتي والدوري القطري، وعاش في المملكة العربية السعودية لفترة تناهز 10 سنوات حيث تعرف على العادات والتقاليد العربية والهوية الإسلامية.