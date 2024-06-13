حقيقة اعتناق نجم النصر السعودي سابقا الإسلام
تداولت منصات التواصل وعدد من المواقع الإخبارية صورا للاعب البرازيلي إلتون جوزيه نجم النصر السعودي السابق، عبر حسابه على منصة "إكس"وهو يقرأ القرآن؛ ما أثار جدلا حول ما إذا كان اعتنق الدين الإسلامي.
وخاض إلتون جوزيه (38 عاما) الجزء الأكبر من مسيرته الكروية في الدوري السعودي، حيث حمل ألوان النصر والقادسية والفتح، كما لعب في الدوري الإماراتي والدوري القطري، وعاش في المملكة العربية السعودية لفترة تناهز 10 سنوات حيث تعرف على العادات والتقاليد العربية والهوية الإسلامية.
ونشر اللاعب البرازيلي صورة عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يقرأ القرآن مترجما فيما أشارت عدة تعليقات إلى أن النجم السابق للدوري السعودي اعتنق الدين الإسلامي الحنيف.
ورغم عدم كشف إلتون جوزيه رسميا عن اعتناق الإسلام إلا أن الكثير من المتابعين أشاروا إلى أن اللاعب قريب من الالتزام بتعاليم الدين الحنيف خصوصا أنه نشر في وقت سابق تغريدة طلب فيها مساعدته على معرفة الطريق إلى الإسلام، متسائلا: "هل هناك من يتحدث العربية والبرتغالية ليشرح لي كل شيء عن الإسلام؟".
وحظيت تغريدة إلتون جوزيه، بتفاعل كبير من المتابعين، فيما طالب كثيرون بإرشاد نجم النصر السابق متمنين له اعتناق الإسلام.