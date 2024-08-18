كشفت تقارير إعلامية، عن قيام نادي الاتحاد السعودي، بالتحضير لمفاجأة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت قنوات "الكاس" القطرية، إن إدارة نادي الاتحاد السعودي ترغب في التعاقد مع الدولي سالم الدوسري نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم تكشف القناة عن مزيد من التفاصيل، إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى رغبة الفريق الجداوي، في الحصول على خدمات نجم الهلال خلال الصيف الجاري.

وتألق سالم الدوسري بشكل لافت مع الهلال، إذ شارك في 27 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس؛ وذلك بتحقيق الثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، دون أي هزيمة.

ومع بداية الموسم الجاري، توج سالم الدوسري مع الهلال بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب النصر.

وتعاقد الاتحاد، مع 3 صفقات أجنبية، حتى الآن، بعد خروج أحمد حجازي والبرازيليين مارسيلو غروهي ورومارينيو دا سيلفا، في حين تضم قائمة الفريق الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو والإيطالي لويس فيليبي والبرتغالي غوتا.

وحسم الاتحاد، تعاقده مع الثلاثي الجزائري حسام عوار قادمًا من روما، والفرنسي موسى ديابي من أستون فيلا والحارس الصربي رايكوفيتش من ريال مايوركا.

يذكر أن الاتحاد سيفتتح مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد 2024-2025، بمواجهة الخلود في الجولة الأولى، يوم 24 من الشهر الجاري.