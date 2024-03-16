هل تم تزوير قرعة الدوري الأوروبي؟

وإذا فاز ليفربول على أتلانتا سيواجه في نصف النهائي بنفيكا أو مارسيليا، وإذا فاز باير ليفركوزن على ويستهام سيواجه ميلان أو روما في نصف النهائي.

ومع المستوى المميز لليفربول وباير ليفركوزن، فإن المشجعين مقتنعون بأن الفريقين سيتواجهان في المباراة النهائية.

وذكرت "ذا صن" أن بعض المشجعين يرى بأن القرعة بأكملها كانت "مزورة" للتأكد من أن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيحصل على وداعه المناسب.

وأعلن كلوب أنه سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي.

وكتب أحد المشجعين على منصة "X": "إذًا، تم تحديد الدوري الأوروبي لمباراة نهائية بين ليفربول وليفركوزن".