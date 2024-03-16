هل تم تزوير قرعة الدوري الأوروبي؟
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مشجعين غاضبين يزعمون أن قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي "مزورة".
وتوقع المشجعون أن يصل ليفربول وبايرن ليفركوزن إلى المباراة النهائية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بين ليفربول وأتلانتا، وميلان وروما، وباير ليفركوزن وويستهام، وبنفيكا ومارسيليا.
وفي نصف النهائي يلعب الفائز من (بنفيكا ومارسيليا) أمام الفائز من (ليفربول وأتلانتا)
في حين يواجه الفائز من (ميلان وروما) الفائز من (باير ليفركوزن وويستهام).
وهذا يعني أن ليفربول قد يواجه باير ليفركوزن في المباراة النهائية يوم 22 مايو 2024 على ملعب أفيفا في العاصمة الأيرلندية دبلن.
وإذا فاز ليفربول على أتلانتا سيواجه في نصف النهائي بنفيكا أو مارسيليا، وإذا فاز باير ليفركوزن على ويستهام سيواجه ميلان أو روما في نصف النهائي.
ومع المستوى المميز لليفربول وباير ليفركوزن، فإن المشجعين مقتنعون بأن الفريقين سيتواجهان في المباراة النهائية.
وذكرت "ذا صن" أن بعض المشجعين يرى بأن القرعة بأكملها كانت "مزورة" للتأكد من أن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيحصل على وداعه المناسب.
وأعلن كلوب أنه سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي.
وكتب أحد المشجعين على منصة "X": "إذًا، تم تحديد الدوري الأوروبي لمباراة نهائية بين ليفربول وليفركوزن".
وأضاف مؤيد آخر : "لقد زوروا قرعة أوروبا لتوديع كلوب".
لكن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لا يعتقد أن الرحلة ستكون سهلة جدًا، وقال المدرب الإسباني: "كان من الممكن أن يكون كل فريق صعبًا".
وأضاف: "نحن نعلم أن ويستهام نجح في دوري المؤتمرات الموسم الماضي، لديهم لاعبون كبار ونحن متحمسون لربع النهائي ضد فريق جيد".
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 11 أبريل، على أن تلعب مباريات الإياب يوم 18 أبريل.
في حين من المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 2 و9 مايو.