وجه البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر، طلبًا إلى حكام مباراة فريقه أمام الهلال، في المباراة التي ستقام غدًا السبت في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد الهلال غدًا السبت في نهائي كأس السوبر السعودي في أبها.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بعض التفاصيل تكون حاسمة في المباراة، مثل الحكم، المطلوب منه في بعض الأوقات أن يحاول تهدئة الأمور".

وجاءت تصريحات كاسترو بعد الطرد الذي حصل عليه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق، في مواجهة التعاون يوم الأربعاء الماضي.

وتلقى مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل عنيف ضد فهد الجميعة، لاعب التعاون، في وسط الملعب.

وأوضح مدرب النصر: "أطلب دائمًا من اللاعبين التركيز والهدوء والسيطرة على أعصابهم، ولكن في بعض الأحيان تخرج الأمور عن السيطرة، ولذلك أتمنى أن يتفهم الحكم صعوبة المواجهة".

ووجه كاسترو طلبًا إلى الحكم قائلًا: "أتمنّى أن يكون حكم الغد متفهّمًا صعوبة المباراة".

وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودية بتغلبه 2 - 0 على التعاون أمس الأربعاء، ليضرب موعدًا مع الهلال في النهائي المقرر بعد غد السبت.

وكان بطل الدوري قد فاز في الدور الأول 4-1 بركلات الترجيح على الأهلي السعودي بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

ويستهل النصر مشواره في الدوري يوم الخميس المقبل عندما يستضيف الرائد، على حين يلعب الفتح أمام القادسية في 23 من الشهر الجاري.