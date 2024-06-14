هوملز يعلن رحيله عن بروسيا دورتموند
أعلن ماتس هوملز، مدافع بروسيا دورتموند الألماني، رحيله عن قلعة أسود الفستفاليا بشكل رسمي.
وكتب هوملز عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام: "أعزائي المشجعين، وقتي مع الأسود والأصفر يقترب من النهاية بعد أكثر من 13 عامًا".
وأضاف: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن ألعب في الدوري الألماني لفترة طويلة وأن أكون جزءًا من الرحلة".
وتابع: "عدد لا يحصى من المدربين العظماء واللاعبين الرائعين الذين حظيت بشرف الالتقاء بهم هنا. أتمنى أن تجتمعوا جميعًا مرة أخرى للاحتفال مع دورتموند".
وقاد هوملز صاحب الـ 35 عامًا فريقه بروسيا دورتموند لوصافة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني.
وبدأ المدافع المخضرم مشواره مع فرق الشباب بنادي بايرن ميونخ قبل تصعيده للفريق الأول عام 2007 ثم رحل إلى دورتموند في العام التالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل الانتقال نهائيًا بعد تألقه مع أسود الفستفاليا.
ورحل هوملز إلى بايرن ميونخ في صيف 2016 قبل العودة إلى دورتموند مجددًا في عام 2019.
وحقق المدافع القدير بطولة الدوري الألماني 6 مرات من بينها 4 مع بايرن ميونخ بجانب لقبين مع دورتموند بخلاف التتويج بلقب كأس ألمانيا مرتين مع دورتموند ومرة واحدة مع البايرن.