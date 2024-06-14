هوملز يعلن رحيله عن بروسيا دورتموند

وأضاف: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن ألعب في الدوري الألماني لفترة طويلة وأن أكون جزءًا من الرحلة".

وتابع: "عدد لا يحصى من المدربين العظماء واللاعبين الرائعين الذين حظيت بشرف الالتقاء بهم هنا. أتمنى أن تجتمعوا جميعًا مرة أخرى للاحتفال مع دورتموند".

وقاد هوملز صاحب الـ 35 عامًا فريقه بروسيا دورتموند لوصافة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني.