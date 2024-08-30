رئيس نادي الاتحاد السعودي يبرئ بنزيما (فيديو)

رد لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على الأقاويل التي تتردد بين الحين والآخر حول تدخل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق في عدة أمور إدارية على رأسها اختيار المدرب والصفقات الجديدة.

وفاز الاتحاد مساء أمس الخميس على حساب ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية للدوري السعودي.

وقال مشعبي في تصريحات لقناة "MBC ACTION" عقب لقاء التعاون:"كريم بنزيما قائد الفريق وجزء من المنظومة، وجزء من اتخاذ القرار داخل المنظومة في نادي الاتحاد".

وأضاف:" الموضوع أخذ أكبر من حجمه بشكل مبالغ به، والقائمة التي اقترحها بنزيما لتدعيم صفوف الاتحاد لم ينضم منها سوى حسام عوار بعد موافقة الجهاز الفني وإدارة النادي".

وتابع:" تمت مناقشة باقي الأسماء وتم التفاوض مع بعضها بينما تم رفض البعض الآخر، وللعلم موسى ديابي نجم أستون فيلا الإنجليزي على سبيل المثال لم يكن اقتراح بنزيما كما تردد في البداية بل كان بتوصية من اللجنة الفنية وبنزيما عندما علم بالتفاوض بارك الصفقة وأكد أن اللاعب يملك قدرات جيدة".

وواصل:" المدرب لوران بلان كانت له طلبات ووضع قائمة تضم 7 أو 8 أسماء، ولا يليق بنادي الاتحاد أن يتحكم لاعب في أمور الفريق ولا يليق أيضًا باللاعب بنزيما نفسه التدخل في هذه الأمور".

وكان بنزيما قد نفى تدخله في أي أمور تتعلق باختيار المدرب أو صفقات الفريق كما يتردد في بعض وسائل الإعلام.