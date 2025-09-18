بعد انقلابه على صديقته.. "فاتنة برازيلية" تفاجئ نجم ريال مدريد (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

انفصل النجم البرازيلي رودريغو، لاعب ريال مدريد، منذ فترة عن صديقته برونا روتا دون أن يتحدث الطرفان عن الأسباب، لكن علاقتهما مرت بمراحل سيئة قبل نهايتها.

وفضل رودريغو التركيز على فريقه ريال مدريد بعد فترة سيئة الموسم الماضي كان بعيدا فيها عن التشكيلة الأساسية، كادت تدفعه للرحيل وكان هدفًا لبضع شائعات في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه فضل البقاء والقتال من أجل إقناع تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي للميرنغي.

أخبار ذات علاقة بعد رودريغو وفينيسيوس.. نجم ثالث يفجّر أزمة مع تشابي ألونسو

أخبار ذات علاقة حسم مستقبل رودريغو مع ريال مدريد

وبدأت ثمار عمله تظهر، حيث بدأ يأخذ وقتا أكثر للعب وأشركه المدرب أساسيا في مباراتين على حساب مواطنه فينيسيوس جونيور، وفي المركز الذي يحبه الجناح الأيسر وتألق بشكل لافت خلال مباراة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وعاد الجدل مرة أخرى ليطارد النجم البرازيلي رودريغو خارج الملاعب، بعدما قامت الحسناء والمؤثرة إدواردا غوتيرز بمتابعة مهاجم ريال مدريد على منصة "إنستغرام".

وأثارت متابعة الحسناء والفاتنة البرازيلية للنجم رودريغو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية دخوله في علاقة جديدة.

وتعتبر إدواردا غوتيرز مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتملك أكثر من 7.7 مليون متابع على "إنستغرام".

وإدواردا غوتيريز هي صانعة محتوى ورائدة أعمال برازيلية تقيم في ريسيفي، عُرفت بقدرتها المميزة على المزج بين محتوى الأمومة والجمال والموضة، وغالباً ما تسلّط منشوراتها الضوء على لحظات عائلية مليئة بالمشاعر، ما يخلق تواصلاً حقيقياً مع متابعيها.

وحصدت شعبيتها من خلال منشورات منتظمة تعكس تجاربها الحقيقية كأم وسيدة أعمال، ومن التحديثات اليومية البسيطة إلى جلسات التصوير الفاخرة في عالم الموضة، تضيف إدواردا تنوعاً لافتاً إلى منصاتها.