عائلة جليزر تتجنب ضريبة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ببيع حصة من مانشستر يونايتد

ومن شأن الصفقة أن تمنح عائلة جليزر ربحًا قدره 510 ملايين جنيه إسترليني، بعد أن استحوذت على النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني في 2005.

وقال مصدر مرتبط بمجموعة المعجبين: "إن كسب المال هو كل ما يهتمون به، هذه ركلة أخرى في الأسنان لمشجعي مانشستر يونايتد، في الوقت الذي من المقرر أن يحققوا فيه أرباحًا هائلة على حساب النادي، فإنهم يعتزمون أيضًا تجنب دفع الملايين من الضرائب".

ويعتزم الملاك الجدد المحتملون لإيفرتون استخدام القروض لتمويل عملية استحواذهم، لكنهم يصرون على أنه لن يتم وضعها على النادي وإثقال كاهله بمزيد من الديون".