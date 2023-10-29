عائلة جليزر تتجنب ضريبة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ببيع حصة من مانشستر يونايتد
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن مشجعي مانشستر يونايتد وجهوا انتقادات لعائلة جليزر بعدما تبين أنها مستعدة لتجنب فاتورة ضريبية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من بيع حصة للسير جيم راتكليف.
ومن المتوقع أن يتجنب المالكون مشروع القانون بعد إدراج النادي في جزر كايمان، إذ لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال.
وتجري مجموعة "INEOS" التابعة لشركة لجيم راتكليف محادثات مع عائلة جليزر لإبرام صفقة بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني مقابل 25% من النادي.
ومن شأن الصفقة أن تمنح عائلة جليزر ربحًا قدره 510 ملايين جنيه إسترليني، بعد أن استحوذت على النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني في 2005.
وقال مصدر مرتبط بمجموعة المعجبين: "إن كسب المال هو كل ما يهتمون به، هذه ركلة أخرى في الأسنان لمشجعي مانشستر يونايتد، في الوقت الذي من المقرر أن يحققوا فيه أرباحًا هائلة على حساب النادي، فإنهم يعتزمون أيضًا تجنب دفع الملايين من الضرائب".
ويعتزم الملاك الجدد المحتملون لإيفرتون استخدام القروض لتمويل عملية استحواذهم، لكنهم يصرون على أنه لن يتم وضعها على النادي وإثقال كاهله بمزيد من الديون".
وتعتقد المصادر أن شركة الاستثمار الأمريكية أجرت مناقشات مع العديد من المقرضين، بما في ذلك "A-Cap"، للمساعدة في تمويل الصفقة البالغة قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني.
وتصر مصادر قريبة من 777 على أنهم لن يجمعوا الأموال ضد أصول إيفرتون – بما في ذلك ملعب براملي-مور دوك الجديد والإيرادات المستقبلية – وبدلاً من ذلك يتطلعون إلى الحصول على القروض التي تم جمعها ضد أعماله غير المتعلقة بكرة القدم.
وفي وقت لاحق من اليوم الأحد يستضيف مانشستر يونايتد منافسه وجاره مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.