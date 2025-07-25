الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي الودية

يخوض الأهلي المصري مواجهة ودية مرتقبة، مساء اليوم الجمعة، أمام البنزرتي التونسي في ختام معسكر الفريق الأحمر في تونس.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد في تونس بمعسكر تدريبي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

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ولعب الأهلي مباراته الودية الأولى ضد الملعب التونسي وحقق فوزاً بنتيجة 4-1 عن طريق ثنائية محمد شريف بجانب هدفين سجلهما المغربي أشرف بن شرقي والواعد محمد عبد الله، بينما أحرز خليل العياري هدف الملعب الوحيد.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد البنزرتي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس توقيت القاهرة (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس).

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وتذاع المباراة عبر قناة الأهلي المصري حصرياً والتي أعلنت عن تغطية خاصة بالمباراة.

ومن المرجح أن يمنح الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي الفرصة لأغلب عناصر الفريق في مباراة البنزرتي.

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وأعلن الأهلي، في الساعات القليلة الماضية، عودة لاعبه أحمد رمضان "بيكهام" للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الملعب.

وشارك أيضاً حسين الشحات جناح الأهلي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الملعب.