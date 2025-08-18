أول تعليق من تشابي ألونسو حول الجدل التحكيمي في مباراة برشلونة

كسر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد صمته بشأن الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهة مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني، مؤكدًا أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل تخص مباريات أخرى، لكنه أشار إلى أن مدرب أوساسونا جاغوبا أراسّاتي "شرح الموقف بشكل ممتاز".

جاء تعليق ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة فريقه أمام أوساسونا في افتتاح مشواره مع ريال مدريد في الدوري، إذ شدد على أن تركيزه ينصب بالكامل على مواجهة الغد، لكنه لم يُخفِ متابعته لما أثير من جدل في لقاء برشلونة الأخير.

وشهدت مباراة برشلونة ضد مايوركا جدلا تحكيميا كبيرا، بعد طرد 2 من لاعبي الأخير.

ألونسو يوضح موقفه

قال المدرب الإسباني: "ليس من شأني التعليق على ما يحدث في مباريات أخرى، لكن استمعت لتصريحات أراسّاتي، وقد أوضح الأمر بشكل جيد جدًّا".

وأضاف أن النقاشات حول التحكيم تظل جزءًا من كرة القدم، لكنه يفضل تركيز فريقه على المنافسة داخل الملعب.

حديثه عن بداية الموسم

ورغم الجدل التحكيمي، نقل ألونسو اهتمامه إلى فريقه قائلًا: "المباراة الأولى دائمًا مهمة. نحن متحمسون لخوض أول لقاء في البرنابيو، وقد كانت فترة التحضير قصيرة لكنها قوية".

وأكد أنه يملك جميع اللاعبين في حالة جاهزية، بما في ذلك الصفقات الجديدة والشباب.

واختتم ألونسو تصريحاته بالحديث عن مشاعره الخاصة، حيث صادف المؤتمر مرور 11 عامًا على آخر مباراة له كلاعب بقميص ريال مدريد، وقال: "الذكريات رائعة. عدت مع البايرن من قبل وشعرت بمحبة الجماهير. الآن دوري مختلف، لكن الحماس نفسه، وأنا سعيد بهذه العودة".