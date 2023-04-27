ترتيب الدوري المصري: الزمالك يتخطى سيراميكا وينفرد بالمركز الرابع
عاد الزمالك لطريق الانتصارات وفاز 1-صفر على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وحقق الزمالك انتصاره الأول مع مدربه الجديد لكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد التعادل مع "المقاولون العرب" في المباراة الماضية.
وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة بضربة رأس بعدما حوَّل عرضية أحمد سيد زيزو إلى داخل الشباك.
وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة من 25 مباراة ليحتل المركز الرابع ويتأخر عن بيراميدز ثالث الترتيب، الذي خاض مباراة أقل بثلاث نقاط.
طلائع الجيش يُنعش آماله في البقاء
وفي وقت سابق اليوم أنعش "طلائع الجيش" آماله في البقاء بالدوري المصري بعدما حقق فوزه الأول في 2023 وتفوق 1-صفر على غزل المحلة.
ومنح بول جوليوس التقدم بهدف للطلائع بعد 6 دقائق من بداية المباراة بعد تمريرة من محمد شريف حتحوت.
وكان هذا الهدف كافيًا لكي يحقق "طلائع الجيش" فوزه الرابع في الدوري هذا الموسم، لكنه الانتصار الأول منذ تفوقه بهدف على البنك الأهلي في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ورفع طلائع الجيش صاحب المركز الـ 17 وقبل الأخير رصيده إلى 21 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان، حيث يحتل الداخلية المركز الـ 15 لكنه خاض مباراتين أكثر.
وتجمد رصيد المحلة، الذي تلقى الخسارة الرابعة على التوالي، عند 30 نقطة في المركز 12 ويبتعد عن منطقة الهبوط بست نقاط.
ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 25 مباراة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: