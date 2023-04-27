ترتيب الدوري المصري: الزمالك يتخطى سيراميكا وينفرد بالمركز الرابع

وحقق الزمالك انتصاره الأول مع مدربه الجديد لكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد التعادل مع "المقاولون العرب" في المباراة الماضية.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة بضربة رأس بعدما حوَّل عرضية أحمد سيد زيزو إلى داخل الشباك.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة من 25 مباراة ليحتل المركز الرابع ويتأخر عن بيراميدز ثالث الترتيب، الذي خاض مباراة أقل بثلاث نقاط.