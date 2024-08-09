توفي الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد معاناة مع المرض قبل يوم واحد من إكمال عامه الـ78.

وكان حياتو، الذي كان شقيقه رئيسا للوزراء في الكاميرون، منخرطا في مجال إدارة الرياضة طوال حياته، وكان عضوا باللجنة الأولمبية الدولية منذ 2001 حتى 2016 قبل أن يصبح عضوا شرفيا.

من هو عيسى حياتو؟

عيسى حياتو وُلد في 9 أغسطس 1946 في الكاميرون، وكان من أسرة كبيرة في بلدته.

تمتع حياتو بمسيرة رياضية ناجحة، حيث كان عضوًا في الفرق الوطنية الكاميرونية في كل من كرة السلة وألعاب القوى، وحمل أرقامًا قياسية في سباقات 400 و800 متر.

كما عمل رئيس الكاف الأسبق معلمًا للتربية البدنية.

في عام 1974، أصبح حياتو الأمين العام للاتحاد الكاميروني لكرة القدم وهو في سن 28 عاماً.

ونجح حياتو في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في عام 1986.

وفي العام نفسه أصبح عيسى حياتو عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث حصل على هذا المنصب بعد تقاعد الإثيوبي يدينكاتشو تيسيما من رئاسة الكاف في أغسطس 1987.

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وفي عام 1988 تم انتخاب عيسى حياتو لأول مرة رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وترأس حياتو الاتحاد الأفريقي لمدة 29 عاما منذ 1988 وحتى 2017، عندما خسر أمام الملغاشي أحمد أحمد.

كما عمل الكاميروني الراحل قائما بأعمال رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) بين 2015 و2016 عندما تقرر إيقاف بلاتر بتهم فساد مالي.

وفي 2011، عاقبته اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية تورطه في مزاعم فضيحة رشوة.

كما تلقى حياتو توبيخا بعدما قال في برنامج بانوراما التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تلقى في 1995 نحو 20000 دولار من شركة (آي.إس.إل) للتسويق الرياضي التي لم يعد لها وجود.

ونفى حياتو تورطه في أي فساد وقال إن هذه الأموال كانت هدية للاتحاد.