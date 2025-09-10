فايزة العماري تكشف هوس مبابي برونالدو: كان يقول أنا برتغاليا

أدلت فايزة العماري، والدة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بتصريحات مفاجئة تكشف عن هوس نجلها بالأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي، منذ الصغر.

وتعد فايز العماري وكيلة أعمال كيليان وهي مهندسة جميع صفقات انتقاله طوال مسيرته.

وولدت العماري في بوندي شمال فرنسا من أبٍ وأم جزائريين عام 1974، وبالطبع تحمل جنسية البلدين، ومع الوصول إلى ريعان شبابها انتقلت إلى العاصمة باريس وتزوجت من ويلفريد والد مبابي.

علاقة فايزة بالرياضة علاقة وثيقة، حيث أنها كانت لاعبة كرة يد في نادي بوندي الذي كان ينشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة اليد.

وقالت العماري في حوارها مع صحيفة "ليكيب"، بأن مبابي كان مهووسا بالأساطير الكروية منذ صغره، حيث بدأ إعجابه الكبير بمواطنه زين الدين زيدان وهو في الرابعة من عمره، ثم تحول لاحقًا إلى شغف بكريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى أن مبابي كان يعتبر نفسه "برتغاليًا" في طفولته من شدة تعلقه برونالدو، وكان يذهب إلى منزل صديق لمشاهدة مباريات البرتغال لتشجيعه، حتى إنه قال يومًا: "أنا برتغالي".

وأضافت: "كان عمره 14 عامًا حين قابل زيدان، وقد وقال لي (ماما، لمس سترتي، لن أغسلها أبدًا). لم أفهم حينها ماذا يعني ذلك للطفل. لكن حين لا يكونون أطفالًا، يصبح الأمر محيرًا".

وتابعت: "بدأ الأمر مع زيدان منذ أن كان في الرابعة، ثم جاء كريستيانو عندما لعب في مانشستر يونايتد وبعدها ريال مدريد. كان أيضًا معجبًا بروبينيو ورونالدينيو. مع كريستيانو، كان كيليان يعتبر نفسه برتغاليًا".

الرحيل عن باريس سان جيرمان

وانتقلت والدة مبابي للحظة اتخاذ قرار مغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد، رغم الضغوط الكبيرة التي مورست عليه وقتها.

وأوضحت: "حذروه بأن باريس أقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد، لكنه أجاب حاسما موقفه: نعم، (أعلم، لكن لا يهم، سأبدأ من الصفر)". مشددة على أنها رأت في تلك اللحظة نفس كيليان الحالم الذي كان يرسم مستقبله في غرفته صغيرًا.

وأردفت: "منذ أن كان عمره 15 عامًا كنا نعرف أنه سيذهب إلى ريال مدريد، حين جدد عقده مع باريس في 2022، نحن من طلب منه البقاء. كانت المرة الوحيدة التي تدخلنا فيها. قيل لنا إن رحيله سيؤدي إلى فقدان وظائف، مشاكل بالبث التلفزيوني، الأولمبياد، المونديال... وباريس كان قريبًا من الفوز بدوري الأبطال. في النهاية سار كل شيء جيدًا".