أثار الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الجدل، بعد أن كان حديث الشارع المصري، مساء يوم الخميس، عقب القرار الذي أصدرته "الشركة المتحدة" بإيقاف برنامجه وإنهاء التعاقد معه، ما أثار العديد من التساؤلات بين الجماهير عن مستقبله بعد رحيله عن قنوات "أون تايم سبورتس".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسميًّا وقف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه، حيث أوضحت في بيان عبر الموقع الرسمي، أن القرار جاء بالإجماع بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة وهو ما يعد أمرًا غير مقبول.

وأكد البيان أن مجلس إدارة الشركة يؤمن أن الفوضى في الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

واختتمت الشركة بيانها مؤكدة أنه لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

مصير شوبير

يكتنف الغموض مصير شوبير، بعد قرار "الشركة المتحدة"، والذي كان مفاجئًا للجميع، حيث ظهر الإعلامي المصري على الشاشة مساء الأربعاء، وفي الراديو صباح الخميس، وكان يمارس عمله بشكل طبيعي، حتى جاء قرار إبعاده عن الشاشة.

في أول تعليق له أكد أحمد شوبير بعد وقف برنامجه، أنه لن يعمل في أي قناة تليفزيونية خارج جمهورية مصر العربية.

ونقل مقربون من شوبير قوله بأنه "ملتزم بقرار الشركة المتحدة ولن أعمل، خارج مصر".

وأضاف الإعلامي المصري لمقربين منه: "طلبت الرحيل قبل شهرين لأني أعمل منذ 28 سنة، ولازم آخد نفسي".

ولا يتبقى للإعلامي المصري المخضرم الآن سوى وجهتين فقط، بعد أن حسم أمره، وقرر العمل داخل مصر فقط، فما هما الوجهتان؟.

الوجهة الأولى: العودة إلى قناته السابقة

لن يتبقى أمام شوبير سوى "التفتيش في دفاتره القديمة"، ومحاولة العودة إلى قناة "صدى البلد"، والتي كان يعمل بها قبل انتقاله إلى قنوات "أون تايم سبورتس".

وظل شوبير مقدم البرامج الرئيس بقناة "صدى البلد"، حتى انتقل إلى "أون سبورت"، والتي تحولت إلى "أون تايم سبورتس" بعد استحواذ الشركة المتحدة على القناة.

وستكون "صدى البلد" هي المحطة الأولى التي قد يلجأ إليها شوبير، لمواصلة مشواره على الشاشة.

الوجهة الثانية: العودة إلى أحضان ناديه

قد يفجر شوبير مفاجأة كبيرة، ويعود إلى ناديه السابق، عن طريق تقديم برنامج رئيس على قناة النادي الأهلي، خاصة بعد الاستقرار رسميًا على تطوير محتواها.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، بصدد اتخاذ قرار بتعيين هشام جمال، على رأس إدارة قناة النادي، والعمل على تطويرها.

وقد يكون شوبير محور تطوير قناة الأهلي، خاصة أنه يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير النادي الأحمر، بعد دفاعه الكبير عن الأهلي خلال الفترة الماضية.