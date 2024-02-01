غاياردو مدرب الاتحاد مرشح لقيادة برشلونة

وتولى غاياردو تدريب الاتحاد في نوفمبر الماضي ويمتد عقده حتى يونيو 2025.

وسبق لغاياردو أن عمل لفترة طويلة مع ريفر بليت، ومن قبل لفترة قصيرة مع ناسيونال الأوروغواياني.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن غاياردو قاد ريفر بليت في 424 مباراة على مدار 8 سنوات.

وحقق غاياردو مع ريفر بليت الفوز 232 مرة، وتعادل 101 مرة، وخسر 91 مرة، وقاد الفريق للفوز بـ13 لقبًا، بينها لقب في كوبا ليبرتادوريس ولقب في كوبا سود أمريكانا، و3 ألقاب في ريكوبا سودأمريكانا و3 ألقاب في الدوري الأرجنتيني.

ويملك برشلونة 47 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بـ8 نقاط عن المتصدر جيرونا.

وسيلعب برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس وغرناطة وسيلتا فيغو في الليغا قبل مواجهة نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.