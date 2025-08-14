فرصة أخيرة.. رسالة حاسمة من جون إدوارد إلى أحمد فتوح

وجّه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسالة صارمة إلى أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول، بالتزامن مع اقتراب عودته إلى التدريبات الجماعية، بعد الأزمة التي أبعدته مؤخرًا عن المشاركة مع الفريق.

وكان فتوح تعرَّض لعقوبة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تحويله للتحقيق، بعدما غادر معسكر الفريق قبل انطلاق الدوري المحلي، بحجة مرض عمه، ليتفاجأ مسؤولو النادي بظهوره في حفل بالساحل الشمالي برفقة إمام عاشور، لاعب الأهلي، وهو ما أثار غضب الإدارة والجماهير وأدى إلى استبعاده من التدريبات الجماعية.

وفي الفترة الأخيرة، أبدى اللاعب التزامًا واضحًا خلال التدريبات الفردية، ونشر صورة له وهو يتصبب عرقًا، في إشارة لرغبته في استعادة مستواه.

وبحسب تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن جون إدوارد، برفقة مدير الكرة عبد الناصر محمد، أبلغا فتوح بعودته إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري، مشددين على أن هذه هي "فرصته الأخيرة"، وأن العقوبة المالية الموقعة عليه لن تُلغى، مع التأكيد أنه في حال تكرار الأزمات سيتم عرضه للبيع فورًا دون تراجع.

ومن المقرر أن يتم تقييم اللاعب خلال الأيام المقبلة، حيث ستعتمد مشاركته في التدريبات على إثبات التزامه أمام المدير الفني، يانيك فيريرا، وفي حال نال ثقته، سيتم تجهيزه للعودة إلى المباريات الرسمية.