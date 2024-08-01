شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا يقرب نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة التعاقد مع بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس عن اتفاق تم بين الناديين يقضي بانتقال حارس مايوركا إلى صفوف العميد في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن إدارة الاتحاد السعودي ستحسم مصير هذه الصفقة خلال الساعات القادمة وحال الانتهاء منها، فستكتفي بضم الحارس الصربي.

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة الاتحاد تميل بصورة كبيرة لحسم صفقة رايكوفيتش وعدم التعاقد مع أي حارس آخر.

وفتح مسؤولو نادي الاتحاد في وقت سابق اتصالات مكثفة للتعاقد مع البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولكن المطالب المالية من جانب مسؤولي السيتي تهدد بعدم اكتمال التعاقد مع الحارس البرازيلي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي السعودي ترى أن رايكوفيتش خيار مناسب لتدعيم هذا المركز خاصة في ظل خبرات اللعب في أوروبا بخلاف مشاركته مع منتخب صربيا.

ويسعى الاتحاد لضم حارس مرمى مميز في الموسم المقبل خاصة أن الفريق بدأ سلسلة من الصفقات لتجديد دمائه أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية.

وكان الاتحاد السعودي تعاقد مع الفرنسي موسى ديابي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي والجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي بجانب بضع صفقات محلية على رأسها ثنائي الهلال معاذ فقيهي وصالح الشهري.