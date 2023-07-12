مارك زوكربيرغ يتدرب بقوة مع أبطال "UFC"

ولم يُعرف السبب وراء تدرّب الثلاثي سويًا، وهل هو من أجل الاستعداد لهذا النزال بالفعل أم مجرد تدريب.

وكان ماسك، وزوكربيرغ، قد اتفقا على نزال في القفص لمباراة من نوعية "MMA"، وهي الرياضة القتالية الأسرع نموًا في العالم، حيث يمارسها العديد من المشاهير من أجل اللياقة البدنية، والدفاع عن النفس.

وقبل هذه المباراة فاجأ "زوكربيرغ" منافسه "ماسك" والعالم بإطلاق منصة "ثريدز" والتي حققت عند إطلاقها أكثر من 100 مليون اشتراك، حتى الآن.