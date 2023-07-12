مارك زوكربيرغ يتدرب بقوة مع أبطال "UFC"
يبدو أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك"، قرر الاستعداد بشكل جدّي لنزاله المرتقب مع منافسه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "تويتر"، حيث شُوهد مع اثنين من أبطال لعبة الفنون القتالية المختلطة وهو يخوض تدريبات قوية.
ونشر نجم الفنون القتالية المختلطة إسرائيل أديسانيا، صورًا له عبر حسابه على "تويتر" وبجانبه مارك زوكربيرغ، وبرفقتهما الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي، وبدا أن الثلاثي يتدربون بقوة.
ولم يُعرف السبب وراء تدرّب الثلاثي سويًا، وهل هو من أجل الاستعداد لهذا النزال بالفعل أم مجرد تدريب.
وكان ماسك، وزوكربيرغ، قد اتفقا على نزال في القفص لمباراة من نوعية "MMA"، وهي الرياضة القتالية الأسرع نموًا في العالم، حيث يمارسها العديد من المشاهير من أجل اللياقة البدنية، والدفاع عن النفس.
وقبل هذه المباراة فاجأ "زوكربيرغ" منافسه "ماسك" والعالم بإطلاق منصة "ثريدز" والتي حققت عند إطلاقها أكثر من 100 مليون اشتراك، حتى الآن.
وقال ماسك، عبر "تويتر"، إنه سيكون "على استعداد لخوض نزال في القفص" مع زوكربيرغ الذي ردَّ عبر خاصية الإستوري على إنستغرام: "أرسل لي الموقع".
ويمارس زوكربيرغ، بالفعل رياضة الجوجيتسو، الخاصة بفنون الدفاع عن النفس، وفاز بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة أقيمت في مايو.
ومن غير الواضح، حتى الآن، متى سيحدث النزال بين الثنائي، على الرغم من أن "ماسك" قد اقترح منطقة "Vegas Octagon"، وهي أحد أفضل أماكن القتال في UFC، وكولوسيوم روما القديم.