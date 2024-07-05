أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة عقوبات تأديبية بحق جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا وميريح ديميرال نجم منتخب تركيا قبل انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقرر الاتحاد الأوروبي معاقبة بيلينغهام بالإيقاف لمدة مباراة مع تأجيل التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو بعد إشارة مسيئة عقب احتفاله بهدف التعادل لمنتخب بلاده في لقاء سلوفاكيا بدور الستة عشر بالبطولة القارية.

وبحسب البيان الصادر عن "يويفا" فإن بيلينغهام لن يتعرض للإيقاف وبالتالي سيكون متاحًا لقيادة منتخب إنجلترا في لقائه ضد سويسرا بدور الثمانية بالبطولة القارية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا إيقاف اللاعب التركي ميريح ديميرال بعد إشارته الاحتفالية عقب تسجيل هدف في مرمى النمسا بدور الستة عشر.

وفاز منتخب تركيا بنتيجة 2-1 على حساب النمسا بثنائية حملت توقيع ديميرال الذي أثار جدلًا واسعًا بعدما وجه إشارة سياسية ما تسبب في ردود فعل قوية.

وسيغيب ديميرال عن مباراة تركيا ضد هولندا في ربع نهائي يورو 2024 وأيضًا مباراة نصف النهائي حال تأهل المنتخب التركي.

وقرر الاتحاد التركي التقدم بشكوى رسمية ضد القرار لدى المحكمة الرياضية "كاس".