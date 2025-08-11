عار ويتصبب عرقا.. أحمد فتوح يفاجئ جمهور الزمالك بصورة مثيرة

يبدو أن أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، عازم على استعادة مستواه بقوة خلال الفترة المقبلة بعد الأزمة التي أبعدته عن الفريق في انطلاق مشوار الدوري المصري الممتاز.

وكان فتوح تم إبعاده عن المشاركة مع الفريق الأول بقرار من جون إدوارد، المدير الرياضي، بسبب خروجه من المعسكر بداعي زيارة عمه المريض، ولكن تم التقاط فيديوهات له وهو برفقة إمام عاشور، نجم الأهلي، في حفل غنائي بالساحل الشمالي؛ ما أغضب الإدارة والجهاز الفني منه بشدة، وتم توقيع عقوبة مالية ضخمة عليه وإحالته للتحقيق.

ولكن يبدو أن الأيام الأخيرة شهدت انفراجة لأزمة اللاعب، حيث نشر مؤخرا صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وهو عاري الصدر ويتصبب عرقا من المجهود البدني الكبير الذي يبذله في التدريبات الفردية لاستعادة مستواه الذي ينتظره منه جمهور الزمالك.

ووفقا لأحدث التقارير، فإن جون إدوارد، قرر بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، إعادة فتوح للتدريبات الجماعية مع الفريق.

وخاض فتوح في الفترة الماضية، تدريبات تأهيلية منفردة، لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

واستقر المدير الرياضي للنادي الأبيض، على إعادة أحمد فتوح مرة أخرى للتدريبات الجماعية بداية من اليوم الاثنين، استعدادا لملاقاة المقاولون العرب في الجولة المقبلة.

وذكرت التقارير أن فتوح تقدم باعتذار للجهاز الفني ومجلس الإدارة، والتزم في الفترة الماضية وتعلم الدرس جيدا، لذلك قرر جون إدوارد العفو عنه وعودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

وكان فريق الزمالك افتتح مشواره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، مساء الجمعة.

وتأتي المواجهة القادمة للزمالك على أرضه أمام المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل.