حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا وديا على حساب نظيره ريال بيتيس الإسباني، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما، فجر الخميس، على ملعب سنابدراغون بكاليفورنيا، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ويشارك الفريقان في البطولة الودية المعروفة باسم بطولة النخبة، والتي تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مبارياتها هذا العام.

وكان اليونايتد قد خاض مباراتين وديتين، أمام رينجرز الأسكتلندي والتي حقق الفوز فيها بهدفين نظيفين، ثم تلقى هزيمة في المباراة الثانية من آرسنال بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفوز أخيرا على ريال بيتيس.

وسجل أهداف يونايتد، ماركوس راشفود في الدقيقة 18، وأمادو ديالو في الدقيقة 24، وكاسيميرو في الدقيقة 31.

فيما سجل ثنائية بيتيس، إيكر لوسادا في الدقيقة 15، ودييغو لورينتي بالدقيقة 61.

وتراجع مانشستر يونايتد بشكل كبير في المباراة ليسطير ريال بيتيس على الكرة وكان قريبا من تسجيل التعادل، ولكنه لم ينجح في ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الشياطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة إصابات عديدة في صفوف مانشستر يونايتد، كان من بينهم راشفورد وأنتوني.

ويستهل مانشستر يونايتد موسمه المقبل 2024-2025، بمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي، يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن منافسات بطولة الدرع الخيرية التي تفتتح الموسم في إنجلترا.