مبابي يرضخ رسميًا لأول شروط ريال مدريد
أبدى كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، مرونة كاملة بشأن قرار ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني بحرمانه من خوض دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده في الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.
ولم تشمل قائمة منتخب فرنسا لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس اسم مبابي بعد رفض إدارة ريال مدريد مشاركة لاعبها الجديد في المنافسات الأولمبية.
وتعاقد ريال مدريد بشكل رسمي مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووقع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا عقدًا لمدة 5 مواسم قادمة مع ريال مدريد ليصبح لاعبًا في صفوف بطل أوروبا بداية من الموسم المقبل.
وقال مبابي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن موقفه واضح للغاية بالنسبة لمشاركته في الأولمبياد.
وأضاف: "لن أخوض الأولمبياد لأنني أتفهم انضمامي لفريق جديد وهذه ليست أفضل بداية لرحلتي مع ريال مدريد".
وأتم قائلًا: "سأشاهد جميع المباريات كمشجع وأتمنى لمنتخب فرنسا حصد الميدالية الذهبية".
ويقود منتخب فرنسا المشارك في أولمبياد باريس المدير الفني تييري هنري أسطورة الديوك ونجم آرسنال الإنجليزي الأسبق.