مبابي يرضخ رسميًا لأول شروط ريال مدريد

أبدى كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، مرونة كاملة بشأن قرار ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني بحرمانه من خوض دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده في الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

ولم تشمل قائمة منتخب فرنسا لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس اسم مبابي بعد رفض إدارة ريال مدريد مشاركة لاعبها الجديد في المنافسات الأولمبية.