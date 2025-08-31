مفاجأة.. شوبير ينقلب على ريبيرو ويهاجمه بشدة (فيديو)

انقلب الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي المصري، بعدما كان من أبرز المدافعين عنه خلال الفترة الماضية، في ظل الانتقادات المتكررة التي طالته من الجماهير الحمراء والنقاد الرياضيين.

وجاء هذا التحول بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، مساء السبت، في مباراة ظهر خلالها الفريق الأحمر بصورة باهتة، حتى أن الانتقادات طالت المدرب عبر قناة النادي الرسمية، ووُجهت له اتهامات بالتقليل من قدرات اللاعبين وعدم امتلاكه الشخصية القوية لقيادة الفريق، رغم امتلاكه أبرز النجوم في مصر.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تدرس إقالة ريبيرو بعد البداية المتواضعة في الدوري المصري الممتاز.

وتعرض المدرب الإسباني لهتافات غاضبة من جماهير الأهلي في ملعب "السلام"، طالبت برحيله بسبب غياب الشراسة الهجومية والأداء غير المقنع، رغم وفرة النجوم داخل الفريق.

ريبيرو تولى المسؤولية خلفًا للسويسري مارسيل كولر في كأس العالم للأندية، إذ تعادل مع إنتر ميامي وبورتو وخسر أمام بالميراس، ليحقق فوزًا واحدًا فقط في 7 مباريات منذ تعيينه.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية اليوم الأحد: "الأهلي لم يقدم أي شيء، وهذا مقلق للغاية. قد يقول البعض إنني كنت من أشد المدافعين عن ريبيرو، نعم كنت مقتنعًا بأنه مدرب جيد، لكن يبدو أن هناك أزمة ثقة كبيرة بينه والجماهير. أمس الهتافات كانت واضحة: (يا ريبيرو امشي.. خد جهازك وامشي). الرجل نجح مع أورلاندو بايرتس، لكن ليس شرطًا أن ينجح في كل الأندية".

وأضاف: "أنا مقتنع بفكره وطريقته، لكن مباراة الأمس كانت غريبة للغاية. في المقابل، يوريشيتش مدرب بيراميدز قرأ المباراة بشكل ممتاز منذ بدايتها حتى نهايتها. لاعبو الأهلي فقدوا القدرة على الاستلام والسيطرة على الكرة، حتى أن جماهير الفريق شعرت أن الأهلي لن يسجل مطلقًا، بل تمنّت أن يطلق الحكم صافرة النهاية والخسارة تقتصر على هدفين فقط".

وتابع: "إدارة الأهلي لا تتحمل الضغوط طويلًا، قد تمنح المدرب فرصة خلال فترة التوقف الدولي لإعادة ترتيب أوراقه، رغم غياب عدد من اللاعبين لانضمامهم للمنتخبات. لكن المعلومة المؤكدة أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يرغبون في تغييره، بينما يبقى القرار النهائي بيد محمود الخطيب، الذي عاش ليلة صعبة بالأمس بعدما حضر المران الأخير للفريق ووقف على مستوى اللاعبين عن قرب".

واختتم شوبير حديثه قائلاً: "القصة ليست في كثرة الصفقات أو الأسماء الكبيرة، بل فيمن يقدّم الإضافة داخل الملعب.. بيراميدز أمس كان مثالًا واضحًا: أحمد عاطف قطة، مهند لاشين، بلاتي توريه، كريم حافظ، محمد حمدي، أحمد سامي، وأسامة جلال.. جميعهم دون استثناء بذلوا جهدًا وإصرارًا ونجحوا في تحقيق الفوز".