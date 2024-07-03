توني كروس لا يخشى توديع كرة القدم من بوابة "ذكرى سيئة" أمام إسبانيا

لا يشعر لاعب خط الوسط الألماني توني كروس بالحنين إلى كرة القدم قبل خوضه مباراة قد تكون الأخيرة في مشواره الكروي، عندما تلعب ألمانيا في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا 2024 ضد إسبانيا يوم الجمعة.

وتفتتح ألمانيا وإسبانيا مباريات ربع نهائي "يورو 2024" الجمعة على ملعب شتوتغارت، وفي حال خسارة "المانشافت" ستكون آخر مباراة لكروس (34 عاما) كلاعب.

وعاد كروس، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الشهر الماضي، للمشاركة مع منتخب بلاده بعد أن أعلن في عام 2023 اعتزاله دوليا، في حين كشف نجم الفريق الملكي، في مايو الماضي، أنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد بطولة أوروبا 2024.

ويطمح اللاعب السابق لبايرن ميونخ هذا العام للتتويج باللقب الكبير الوحيد المفقود ضمن مجموعة كبيرة من التتويجات التي حصل عليها، وتشمل أيضا كأس العالم 2014.

وقال كروس، اليوم الأربعاء، "إن كأس أمم أوروبا هو ثاني أهم لقب يمكن الفوز به، وستكون له أهمية كبيرة بالنسبة لي، لو لم أر فرصة للقيام بذلك مع الفريق لما فعلت ذلك (العودة)".

وردا على سؤال بشأن احتمال الهزيمة يوم الجمعة؛ مما يعني نهاية مسيرته الكروية، قال كروس:"ستكون نهاية مثيرة لكنني فكرت أيضا في إمكانية عدم حدوث ذلك، أنا لا أستعيد الذكريات إطلاقا، ولا أفكر في سيناريو بذكرى سيئة، لا أتوقع أن تكون مباراة الجمعة هي الأخيرة لي لذا أفترض أننا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى".

وتتطلع ألمانيا إلى أول لقب كبير لها منذ 10 سنوات بعد سلسلة من العروض السيئة في البطولة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الخروج المتتالي من الدور الأول لكأس العالم في عامي 2018 و2022.

وقال كروس: "كانت هناك شكوك كبيرة حولنا قبل أن تبدأ البطولة. هذا أمر طبيعي بعد البطولات السابقة التي خضناها، لذلك وصلنا الآن إلى الحد الأدنى من الأهداف، ومهما كانت النتيجة، فلن نتحدث عن كارثة في البطولة هنا".

وأضاف أن الفريق أراد الوصول إلى دور الثمانية لتجنب خروج مبكر آخر وإحراج، خاصة أن البطولة تقام على أرضه.

وتابع: "لكن أي شيء يأتي الآن ليس مكافأة. نحن، كفريق، لدينا هدفنا وهو حصد البطولة. لذا فهي ليست مكافأة، لكننا في مرحلة من البطولة أردنا بلوغها.

ولم تتمكن ألمانيا من الفوز على إسبانيا في بطولة منذ بطولة أوروبا 1988، كما خسرت اللقب في نهائي 2008 بهدف فرناندو توريس.

وخاض كروس طوال مسيرته مع منتخب ألمانيا 113 مباراة سجل خلالها 17 هدفا، في حين يبقى إحراز كأس العالم 2014 الإنجاز الأكبر في مسيرته الدولية.