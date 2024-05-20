أول مطالب ليفربول من آرني سلوت

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده مع آرني سلوت مدرب فينوورد لخلافة يورغن كلوب الموسم المقبل.

داروين، ظهر بمستوى صادم هذا الموسم، ولا يتناسب مع المبلغ المدفوع فيه من إدارة ليفربول، في صيف 2022، والآمال المعقودة عليه ليصبح مهاجم الفريق الأول.

ولم يسجل نونيز على مدار ما يقرب من موسمين إلا 33 هدفًا في 94 مباراة، رغم ما يحظى به من ثقة ودعم مدربه السابق يورغن كلوب.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، إن أول مطالب إدارة ليفربول من سلوت، هو تطوير قدرات المهاجم البرتغالي داروين نونيز، كي يتمكن الفريق من الاستفادة منه.

وانتقل الدولي الأوروغواياني إلى "الريدز" العام الماضي مقابل 75 مليون يورو (82.56 مليون دولار)، قادما من بنفيكا لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى آخر يونيو 2028.

وأحرز نونيز 11 هدفًا في 36 مباراة خاضها مع ليفربول خلال الموسم الحالي، فضلًا عن صناعة 8 أهداف أخرى.