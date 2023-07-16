تفاصيل عرض النصر السعودي لضم ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي لضم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتد عقد ماني مع بايرن حتى صيف 2025، ولكن وفقا للتقارير الأخيرة فقد حصل النصر على الضوء الأخضر من الفريق الألماني لبدء التفاوض مع نجمه السنغالي.

وقال الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، المختص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على تويتر، إن "النصر قدم عرضًا لضم ساديو ماني، بقيمة 25 مليون يورو سنويًا، لمدة 3 سنوات، وبايرن ميونخ لا يمانع بيع عقده".